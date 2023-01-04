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Ембер Маклафлін
Ембер МаклафлінФото: Jeremy S. Weis/Federal Public Defender Office/AP/picture alliance
СуспільствоСполучені Штати Америки

У США вперше стратили трансгендерну людину

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Трансгендерна жінка вперше страчена в США - смертельною ін'єкцією. Її засудили за вбивство колишньої партнерки.

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У Сполучених Штатах Америки вперше в історії стратили трансгендерну людину. Як повідомляє в середу, 4 січня, агентство AFP, 49-річну Ембер Маклафлін, засуджену за вбивство колишньої партнерки, привели до смертної кари через застосування смертельної ін'єкції.

Маклафлін стала першою трансгендерною особою обох статей, страченою в країні, а також першою людиною, до якої застосували смертну кару цього року в США.

Її засудили за вбивство колишньої подруги в 2003 році, яке вона здійснила ще до того як стала трансгендером. Свою жертву Маклафлін зґвалтувала, зарізала кухонним ножем, а тіло викинула біля річки Міссісіпі.

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У 2006 році суд присяжних визнав Маклафлін винною у вбивстві, але зайшов у глухий кут щодо покарання. Тоді у справу втрутився суддя першої інстанції та виніс смертний вирок.

Адвокати намагалися оскаржити рішення в губернатора штату Міссурі, посилаючись на те, що вирок походить не від суспільної думки, а від одного судді (Міссурі та Індіана - єдині штати, де суддя може прийняти таке рішення одноосібно). Вони просили замінити його на довічне ув'язнення, зважаючи на пережите засудженою в дитинстві насильство, зокрема побиття та навіть застосування електрошокера прийомним батьком, а також проблеми з психікою, про які присяжні так і не дізналися під час судового процесу, пише Associated Press. Проти страти виступала низка відомих людей, зокрема й два члени Конгресу США від штату Міссурі. Втім його залишили в силі.

Уже в ув'язненні Маклафлін почала змінювати стать, але попри це залишалася в чоловічій секції камери смертників.

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