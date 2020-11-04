Нідерланди виплатять трансгендерам компенсації за вимушену стерилізацію

Уряд Нідерландів у вівторок, 1 грудня, погодився виплатити грошову компенсацію близько 2000 трансгендерним людям, які були змушені пройти стерилізацію, щоб змінити у документах свою стать. Кожен з них отримає по 5000 євро.

До 2014 року нідерландські трансгендери, які хотіли змінити стать у свідоцтві про народження, спочатку мали пройти стерилізацію, а також гормональну терапію та хірургічну операцію зі зміни статі. За словами міністра з правового захисту Сандера Деккера, таке порушення "фізичної цілісності" сьогодні вже неможливо уявити. "Важливо визнати страждання трансгендерних людей та запропонувати визнання, компенсацію та попросити пробачення за це", - заявив він.

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Отже, Нідерланди взяли приклад зі Швеції, яка 2018 року стала першою країною в світі, яка виплатила компенсації жертвам схожого закону, що вимагав стерилізацію. Втім, шведські компенсації були значно більшими (26,4 тисячі доларів на особу). Кілька країн-членів Євросоюзу досі вимагають стерилізацію як умову до законної зміни статі, зокрема Болгарія, Фінляндія та Чехія.