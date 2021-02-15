 Tesla призупиняє продаж електромобілів за біткоїни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.05.2021

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Новини

Tesla призупиняє продаж електромобілів за біткоїни

Засновник автовиробника Tesla Ілон Маск оголосив, що його компанія призупиняє продаж електромобілів за біткоїни, аби не шкодити довкіллю. На тлі цієї заяви курс біткоїна знизився.

Монета із символом біткоїна на тлі логотипу Tesla

Компанія-виробниця електромобілів Tesla призупиняє прийом біткоїнів як засобу оплати своєї продукції через неекологічний спосіб їх отримання. Про це в четвер, 13 травня, заявив у Twitter керівник компанії Ілон Маск.

"Tesla призупинила продаж транспортних засобів за допомогою біткоїнів. Ми стурбовані стрімким зростанням використання викопного палива, особливо вугілля, яке має найгірші показники шкідливих викидів, для видобутку і транзакцій біткоїна", - написав Маск.

На його думку, криптовалюта - це хороша ідея, яка має майбутнє, проте її розвиток не повинен шкодити довкіллю. Тож доки видобуток криптовалюти не здійснюватиметься за допомогою відновлювальних джерел енергії, Tesla також не продаватиме свої біткоїни, зазначив керівник Tesla.

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На тлі повідомлення Маска вартість біткоїна, за даними порталу CoinDesk, впала на понад 15 відсотків до 46,2 тисячі доларів, однак пізніше курс зріс до 50,8 тисячі доларів, що на 11,43 відсотка нижче, ніж днем раніше.

Новий обвал біткоїна відбувся на тлі помітного зниження курсу цієї та інших криптовалют через критику захисників довкілля, яка лунає останнім часом з огляду на значні витрати енергії на майнінг - процес видобутку електронних грошей за допомогою обчислень на спеціальних комп'ютерах, що об'єднані мережею, блокчейном.

Продаж за біткоїни

Tesla дозволила продаж електромобілів у США за біткоїни 24 березня. В інших країнах такий спосіб оплати планували запровадити пізніше. А на початку лютого компанія купила біткоїни на 1,5 мільярда доларів. У Tesla заявили, що вклали кошти у цю криптовалюту заради "більшої гнучкості у подальшій диверсифікації та збільшення прибутку від грошових засобів". Пізніше Маск заявив, що дії Tesla не віддзеркалюють напряму його думки, але біткоїн - "менш дурна форма ліквідності, ніж заощадження у грошових засобах".

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