ДТП за участю Tesla: чи є майбутнє у безпілотних авто?

Смертельна аварія за участю електромобіля Tesla змусила багатьох звернути увагу на проблему самокерованих автомобілів. Чи з'являться безпілотники на дорогах - і коли?
Смертельна ДТП за участю електромобіля компанії Tesla в штаті Техас у США вчергове прикувала увагу громадськості до проблем автономних авто. Увечері 17 квітня автомобіль Tesla Model S 2019 року випуску, що мчав на високій швидкості, врізався в дерево на північ від Х'юстона й зайнявся. Пожежу не могли загасити протягом декількох годин. Дві людини, котрі перебували в машині, загинули.
За даними попереднього розслідування, електромобіль їхав у режимі автопілота, а місце водія було порожнім. Засновник компанії Tesla Ілон Маск, однак, сумнівається в цьому. "Дані, отримані натепер, показують, що автопілот не був активований", - написав Маск в Twitter.
Що сталося насправді, покажуть результати розслідування. Хай там як, це - далеко не перша аварія за участю безпілотних автомобілів.
ДТП, втім, лише одна з причин, через які перспективи широкого застосування автопілотів поки що досить примарні. Ще кілька років тому всі - від таксі-сервісу Uber до автовелетня Ford - навперейми обіцяли, що безпілотні автомобілі з'являться на дорогах ще до 2020-х років. Цього, однак, так і не сталося. Сьогодні виробники самокерованих авто виказують значно скромніші амбіції.
Ринок безпілотних технологій так само складний, як і самі автономні авто. Тому поки що ніхто не може з упевненістю стверджувати, коли саме автономні транспортні засоби з'являться на дорогах.
Вантажівки, легкові автомобілі, таксі та інші види громадського транспорту виконують різні завдання в різних умовах, тому для різних видів транспорту доводиться розробляти й різні технології безпілотної їзди.
Ще однією перешкодою може стати й отримання дозволу від регуляторних органів. Правила, що визначають, за яких умов самокероване авто може їздити автошляхами, залежатимуть не тільки від типу транспортного засобу, але і від конкретної країни або регіону.
Натепер у розробці й виробництві автономних авто бере участь чимало компаній - починаючи від таких велетнів, як Ford і Volkswagen, і закінчуючи невеличкими ізраїльськими стартапами в галузі робототехніки.
В американському штаті Каліфорнія - одному зі світових центрів цифрових технологій - ліцензії на тестування безпілотників наразі мають понад 50 компаній. У машині при цьому повинен обов'язково бути присутнім водій, який в разі необхідності міг би перебрати кермування авто.
Експерти вважають, що поступу в цій сфері сприятиме подальша консолідація ринку безпілотників, де партнерство між IT-компаніями й промисловими підприємствами вже стає буденним явищем.
Лідером галузі натепер вважається пов'язана з Google компанія Waymo, що спеціалізується на розробці технологій автономного водіння.
З жовтня 2020 року Waymo керує парком повністю автономних таксі в місті Феніксі, штат Аризона. До прибутковості, втім, компанії ще далеко. У 2018 році Waymo оголосила про свої плани закупити до 82 тисяч самокерованих авто. Однак поки в її таксопарку, як і раніше, налічується лише кілька сотень безпілотників.
Низка інших компаній дотримуються тієї ж стратегії, що і Waymo, і починають розвивати свій бізнес з місцевих сервісів безпілотних таксі - як правило, за підтримки гігантів автопрому. Так, стартап Cruise афільований з General Motors і Honda, Argo - з Ford і Volkswagen, а Motional - з Hyundai.
Tesla Ілона Маска, своєю чергою, поставляє автономні автомобілі своїм клієнтам безпосередньо. Однак поки її безпілотники у багатьох асоціюються, перш за все, зі смертельними ДТП і невиконаними обіцянками.
"Tesla відстає від таких автовиробників, як General Motors і Ford, чиї моделі обладнані спеціальними системами допомоги водієві, що дозволяють переконатися, що той дивиться на дорогу", - зазначає в інтерв'ю агентству Reuters фахівець з тестування автомобілів, експерт видання Consumer Reports Джейк Фішер.
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Розробникам безпілотних авто потрібно враховувати й той факт, що зі зростанням популярності електромобілів споживачі вимагають від своїх авто і вищої енергоефективності.
Багато безпілотних транспортних засобів оснащені системою LiDAR. Це датчик, який встановлюється на даху автомобіля і за допомогою лазерного випромінювання визначає відстань до навколишніх об'єктів. Але наявність такого сенсора на даху збільшує опір повітря під час руху машини: в результаті автомобіль витрачає більше енергії для руху вперед.
Деякі компанії, в тому числі й Tesla, відмовилися від LiDAR на користь простіших і дешевших камер, які встановлюють за вікнами автомобіля. Такі технології не настільки енерговитратні, як датчики LiDAR, проте критики вважають, що їхня точність не настільки висока.
Інші експерти, навпаки, зазначають, що безпілотні технології розвиваються швидко і стануть більш енергоефективними вже в найближчому майбутньому. Це дозволить автономним авто стати настільки ж екологічним видом транспорту, як і звичайні електромобілі без функції автопілота.
Попри коронавірус і рецесію в першому півріччі 2020 року в Німеччині стрімко зростав попит на електромобілі й особливо гібриди, а Volkswagen, BMW і Tesla створювали потужності з їхнього випуску.
Tesla планує збудувати на сході Німеччини найбільший у світі завод з виробництва батарей для електромобілів, амбітні плани має і низка інших виробників. Інвесторів приваблюють щедрі субвенції німецького уряду.
Електромобільність та IT-сервіси все більше проникають у традиційну автомобільну промисловість. І з Китаю автовиробникам з ФРН загрожують нові конкуренти, які спинаються на ноги у тому числі з німецькою допомогою.