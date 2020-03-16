Тайвань зумів успішно протистояти поширенню коронавірусу

Минуло більше двох з половиною місяців, відтоді як у китайському місті Ухань виявили коронавірус SARS-CoV-2 і спричинену ним пневмонію COVID-19. Натепер кількість інфікованих у світі сягнула 175 тисяч осіб. Хворобу зафіксовано у більш ніж 150 країнах та регіонах світу.

Зараз найвищі темпи поширення цього захворювання спостерігаються у Європі, а раніше першими після Китаю з проблемою коронавірусу стикалися сусіди Піднебесної - насамперед Південна Корея та Японія.

А ось Тайвань, попри географічну близькість до епіцентру пандемії, здебільшого не відчуває проблем унаслідок поширення цього захворювання. Коли в січні на острові зафіксували перші випадки хвороби, чимало експертів застерігали, що Тайвань - разом з Китаєм - ймовірно, стане країною з найбільшою кількістю інфікованих. Однак якщо нині в Китаї вже більше 81 тисячі випадків коронавірусу, то на Тайвані їх менше 70.

Деякі знавці в галузі охорони здоров'я пояснюють таку разючу різницю вчасно вжитими заходами з боку влади Тайваню. Серед них і Джейсон Ванг - експерт з питань охорони здоров'я населення Стенфордського університету в США. Ванг каже, що влада Тайваню завчасно усвідомила потенційні масштаби кризи і завжди була на крок попереду.

Робота з даними про здоров'я і подорожі

"Після епідемії атипової пневмонії (SARS), що лютувала у 2002 та 2003 роках, Тайвань створив Національний командний центр охорони здоров'я (NHCC). Таким чином, вони підготувалися до наступної можливої ​​кризи", - пояснив Ванг. Центр надає необхідні дані, а також уможливлює спільну роботу експертів.

Крім того, влада Тайваню вчасно обмежила в'їзд людей з Китаю, Гонконгу і Макао. Водночас тайванський уряд заборонив експорт захисних масок, щоб забезпечити достатню кількість цих засобів захисту на острові.

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"Тайвань інтегрував дані національного медичного страхування в базу даних міграційної і митної служб", - веде далі Ванг. Це дозволило медикам практично одразу виявляти потенційних пацієнтів на основі їхньої туристичної активності. Крім того, за вказівкою уряду Тайваню було розроблено програму, що дозволяє тим громадянам, котрі подорожують, повідомляти про свій маршрут і симптоми після повернення на Тайвань. Для цього їм потрібно відсканувати QR-код. Потім мандрівники отримують повідомлення з інформацією про те, як оцінюється стан їхнього здоров'я.

Це дозволяє співробітникам митниці зосередитися на тих, хто подорожує в країни чи регіони з високим ризиком щодо коронавірусу, і не витрачати ресурси на тих, хто перебуває в менш небезпечній ситуації.

Вмотивоване населення й прогрес у дослідженнях

Крім того, тайванським чиновникам значно полегшив завдання належно реагувати на спалах коронавірусу й високий рівень готовності населення дотримуватися урядових постанов та інструкцій.

"Більшість тайванців пережили тяжкі часи під час епідемії атипової пневмонії. І багато хто не забув про це. Тож нинішня ситуація сприяє формуванню почуття єдності", - впевнений Чунгуей Чи, професор у галузі громадської охорони здоров'я в Університеті штату Орегон у США.

Впродовж останніх десятиліть Тайвань активно інвестував у галузь біомедичних досліджень, пояснює Чи. Крім того, дослідницькі групи працюють над масовим виробництвом експрес-діагностичного тесту на коронавірус.

Днями дослідницька група з Тайваню Academia Sinica розробила антитіла, які можуть бути використані для ідентифікації білка, що викликає коронавірус. Кінцевою метою роботи цього колективу є створення нового експрес-тесту на виявлення коронавірусу, результат якого можна буде отримати вже за 20 хвилин. За словами керівника групи, Яна Ан-Суея, наступним кроком стане ​​перевірка продукту перед його запровадженням як експрес-тесту.

Тайвань і членство в ВООЗ

Тайвань не є членом Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), оскільки з 1971 року цю острівну державу було виключено з Організації Об'єднаних Націй унаслідок політики Пекіна під гаслом "Один Китай". Ще й по сьогодні уряд Китайської Народної Республіки (КНР) і далі перешкоджає вступу Тайваню в ВООЗ.

Однак це не завадило Тайваню ділитися своїм досвідом в боротьбі з коронавірусом з іншими країнами, зазначає експерт Джейсон Ванг. Приміром, під час телеконференцій фахівці Тайваню ділилися своїми знаннями і допомагали країнам з меншими можливостями щодо розвитку медицини досліджувати зразки, взяті у пацієнтів. "Іншими словами, уряд Тайваню активно використовує питання охорони здоров'я громадян для сприяння обміну з іншими країнами".

Невідомо, чи зможе Тайвань знову вступити в ВООЗ на тлі успішного стримування коронавірусу. Однак Ванг вважає, що ВООЗ має враховувати це. "ВООЗ мусить визнати, що ключ до боротьби з глобальною пандемією лежить у співпраці. І якщо ця організація ігнорує окремі частини світу, це недобре", - наголосив експерт.

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