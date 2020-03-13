Коронавірус: G7, Єврогрупа та Німеччина проводять кризові засідання

У понеділок, 16 березня, низка міжнародних організацій та національних урядів проведуть кризові засідання, зокрема у вигляді відеоконференцій, присвячених подоланню наслідків пандемії хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом.

Так, пообіді лідери країн та урядів Великої сімки (G7) проведуть відеоконференцію, присвячену цій темі. Головувати на цьому засіданні будуть Сполучені Штати Америки.

Єврогрупа готуватиме кризовий пакет

Міністри фінансів країн Єврогрупи також спілкуватимуться за допомогою відеозв'язку про запровадження "всеохопного кризового пакету" для врятування європейської економіки на тлі пандемії COVID-19.

Через коронавірус G7 та Єврогрупа проведуть власні зустрічі у форматі відеоконференції

Засідання міністрів відбуватиметься на тлі падіння фондових індексів на найбільших біржах світу та спроб Федеральної резервної системи США протидіяти паніці через коронавірус за допомогою рекордного зниження облікової ставки до майже нуля відсотків.

Також комітет німецького уряду з подолання коронавірусної кризи на чолі з канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel) засідатиме у Берліні о 12:00 за київським часом 16 березня.

Штайнмаєр закликає до самообмежень

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) звернувся до німців із закликом з розумінням поставитися до обмежень у щоденному житті. "Наше самообмеження сьогодні може завтра врятувати життя", - зазначив він вранці 16 березня. "Ми переможемо вірус. Але у якому суспільстві ми будемо жити після цього та у якому світі - залежить від того, як ми будемо діяти сьогодні", - зазначив Штайнмаєр, за словами якого, німці мають вдатися до жорстких та термінових обмежень у власному побуті та робочому житті.