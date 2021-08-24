Світові лідери привітали Україну з Днем незалежності

Лідери низки країн світу звернулися до президента України Володимира Зеленського з привітаннями з нагоди 30-ї річниці незалежності України. Привітання надійшли, зокрема, від очільників США, Німеччини, Великобританії, Швеції, Нідерландів, Єгипту, Саудівської Аравії та інших країн, повідомляє у вівторок, 24 серпня, пресслужба глави української держави.

Так, президент США Джозеф Байден зазначив, що американці й українці поділяють прагнення до щасливого та квітучого майбутнього, миру й необмежених можливостей для всіх, та запевнив у непохитній підтримці з боку США суверенітету й територіальної цілісності України. "Ми продовжуватимемо допомагати й підтримувати Україну в її зусиллях щодо євроатлантичних прагнень. Ми стоятимемо поруч з Україною, коли вона втілюватиме реформи, які сприятимуть викоріненню корупції, зміцненню верховенства права, економічному зростанню, і будемо працювати разом, щоб захищати права людини та демократію в усьому регіоні", - наголосив Байден.

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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) від імені німецького народу побажав громадянам України "сил і наполегливості у сміливому проведенні необхідних і частково розпочатих реформ". "Німеччина солідарно допомагає Україні у збереженні незалежності, суверенітету й територіальної цілісності та на багатьох рівнях виступає за те, щоб покласти край стражданням українців, які проживають на сході", - йдеться у листі президента Німеччини.

Своєю чергою федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen) нагадав, що Австрія була однією з перших держав, які визнали незалежність України. "Ми сподіваємося також на позитивний і динамічний розвиток уже наявних відмінних двосторонніх відносин та продовження регулярної взаємодії й надалі", - зазначив Ван дер Беллен у своєму вітальному листі до Зеленського.

Вітання від монархів

Королева Великобританії Єлизавета II також привітала главу української держави з Днем незалежності. "Я сподіваюся, що після складного року ми зможемо подолати глобальні виклики у сфері охорони здоров'я та прямувати до кращого майбутнього", - йдеться у вітанні королеви.

Король Швеції Карл XVI Густав переказав щирі вітання та найкращі побажання щастя й процвітання народу України. Король Нідерландів Віллем-Олександр побажав українцям добробуту, а також сил і мужності у подоланні викликів, які несе пандемія COVID-19 для всього світу. Також із Днем Незалежності українців привітали король Саудівської Аравії Салман бін Абдулазіз Аль Сауд та спадкоємний принц, віцепрем'єр-міністр, міністр оборони Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман бін Абдулазіз Аль Сауд, президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі, король Марокко Мохаммед VI, президент Кенії Ухуру Кеніятта, президент Лівану Мішель Аун, президент Республіки Бенін Патріс Талон, капітани-регенти Сан-Марино Джанкарло Вентуріні та Марко Ніколіні, а також лідери інших країн.

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Нагадаємо, 24 серпня Україна святкує 30-ту річницю незалежності. З цієї нагоди на Хрещатику та Майдані Незалежності пройшов урочистий парад, під час якого Володимир Зеленський підписав указ про запровадження Дня Української державності. А Верховна Рада цього ж дня схвалила у першому читанні законопроєкт про Великий державний герб України.