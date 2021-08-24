 Світові лідери привітали Україну з Днем незалежності | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Світові лідери привітали Україну з Днем незалежності

Низка світових лідерів надіслали президенту України Володимиру Зеленському привітання з 30-річчям незалежності. Українцям бажають наполегливості у впровадженні реформ і щасливого майбутнього.

Під час параду до Дня Незалежності

Під час параду до Дня Незалежності

Лідери низки країн світу звернулися до президента України Володимира Зеленського з привітаннями з нагоди 30-ї річниці незалежності України. Привітання надійшли, зокрема, від очільників США, Німеччини, Великобританії, Швеції, Нідерландів, Єгипту, Саудівської Аравії та інших країн, повідомляє у вівторок, 24 серпня, пресслужба глави української держави.

Так, президент США Джозеф Байден зазначив, що американці й українці поділяють прагнення до щасливого та квітучого майбутнього, миру й необмежених можливостей для всіх, та запевнив у непохитній підтримці з боку США суверенітету й територіальної цілісності України. "Ми продовжуватимемо допомагати й підтримувати Україну в її зусиллях щодо євроатлантичних прагнень. Ми стоятимемо поруч з Україною, коли вона втілюватиме реформи, які сприятимуть викоріненню корупції, зміцненню верховенства права, економічному зростанню, і будемо працювати разом, щоб захищати права людини та демократію в усьому регіоні", - наголосив Байден.

Читайте також: Коментар: 30 років незалежності України - досить "радянських республік"!

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) від імені німецького народу побажав громадянам України "сил і наполегливості у сміливому проведенні необхідних і частково розпочатих реформ". "Німеччина солідарно допомагає Україні у збереженні незалежності, суверенітету й територіальної цілісності та на багатьох рівнях виступає за те, щоб покласти край стражданням українців, які проживають на сході", - йдеться у листі президента Німеччини.

Своєю чергою федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen) нагадав, що Австрія була однією з перших держав, які визнали незалежність України. "Ми сподіваємося також на позитивний і динамічний розвиток уже наявних відмінних двосторонніх відносин та продовження регулярної взаємодії й надалі", - зазначив Ван дер Беллен у своєму вітальному листі до Зеленського.

Вітання від монархів

Королева Великобританії Єлизавета II також привітала главу української держави з Днем незалежності. "Я сподіваюся, що після складного року ми зможемо подолати глобальні виклики у сфері охорони здоров'я та прямувати до кращого майбутнього", - йдеться у вітанні королеви.

Дивитись відео 01:46

"Червону руту" на Донбасі заспівала рекордна кількість виконавців (24.08.2021)

Король Швеції Карл XVI Густав переказав щирі вітання та найкращі побажання щастя й процвітання народу України. Король Нідерландів Віллем-Олександр побажав українцям добробуту, а також сил і мужності у подоланні викликів, які несе пандемія COVID-19 для всього світу. Також із Днем Незалежності українців привітали король Саудівської Аравії Салман бін Абдулазіз Аль Сауд та спадкоємний принц, віцепрем'єр-міністр, міністр оборони Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман бін Абдулазіз Аль Сауд, президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі, король Марокко Мохаммед VI, президент Кенії Ухуру Кеніятта, президент Лівану Мішель Аун, президент Республіки Бенін Патріс Талон, капітани-регенти Сан-Марино Джанкарло Вентуріні та Марко Ніколіні, а також лідери інших країн.

Читайте також: 30 років незалежності України у статистиці Світового банку

Нагадаємо, 24 серпня Україна святкує 30-ту річницю незалежності. З цієї нагоди на Хрещатику та Майдані Незалежності пройшов урочистий парад, під час якого Володимир Зеленський підписав указ про запровадження Дня Української державності. А Верховна Рада цього ж дня схвалила у першому читанні законопроєкт про Великий державний герб України.

Дивитись відео 11:14

Чому німці обирають життя в Україні? (24.08.2021)

Також за темою

Ukrainian service members take part in the Independence Day military parade in Kyiv, Ukraine August 24, 2021. REUTERS/Gleb Garanich

У Києві святкують 30-ту річницю незалежності України 24.08.2021

У Києві на Майдані Незалежності відбуваються офіційні урочистості та військовий парад з нагоди Дня незалежності України.

epa03295126 A Young protester with the Ukrainian national symbol in his hair cut sits during a protest near of the Ukrainian Dom (House) in downtown Kiev, Ukraine, 04 July 2012. Hundreds of opponents of a newly-passed legislation giving the Russian language equal status with Ukrainian clashed with Police in an attempt to prevent President Viktor Yanukovych from signing it into law. Some 300 protesters that had gathered on the front steps of a Kiev convention centre where Yanukovych was scheduled to speak with media rejected orders to disperse and fought with phalanxes of Police attempting to remove them from the scene. The browl ended after a Yanukovych spokesman informed the crowd the President had cancelled the press conference, which was to have been a nationally-televised report on Ukraine's performance as a co-host of the Euro 2012 soccer championship. EPA/SERGEY DOLZHENKO

30 років Незалежності: хто і як змінював Україну (23.08.2021) 23.08.2021

Україна відзначає 30 років Незалежності. За цей час змінилися 6 президентів, сталися 2 революції, анексія Криму Росією та війна на Донбасі. Хто і як правив Україною? Хроніки незалежності.

KIEV, UKRAINE - AUGUST 21, 2021: Ecumenical Patriarch Bartholomew I (2nd R) of Constantinople attends a divine liturgy at St Michael Golden-Domed Cathedral. The patriarch of the Eastern Orthodox Church has arrived in Kiev at the invitation of Ukraine's President Zelensky. Anna Marchenko/TASS

Зеленський зустрівся в Києві з вселенським патріархом Варфоломієм 21.08.2021

Під час зустрічі Володимира Зеленського й патріарха Варфоломія обговорювалися питання мирного врегулювання на Донбасі, а також свободи віросповідання.

Реклама

Докладно

Ukraine | Parade zum Tag der Unabhängigkeit in Kiew

День незалежності України і перший парад Зеленського

Як пройшов масштабний військовий парад у центрі Києва - в репортажі DW.  

логотип МВФ

МВФ виділив світу $650 млрд: Україна отримала $2,7 млрд

Міжнародний валютний фонд виділив на підтримку світової економіки рекордні 650 мільярдів доларів.  