Загибель волонтерів у Секторі Гази: як відреагував світ

Внаслідок удару ЦАХАЛу по конвою в Газі загинули семеро співробітників World Central Kitchen. Ізраїль визнав помилку та пообіцяв розслідування, водночас Польща заявила про початок власного.

Світова спільнота широко засудила удар Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Секторі Гази, внаслідок якого загинули семеро волонтерів World Central Kitchen - громадяни Австралії, Великобританії, Польщі, а також палестинець і людина з подвійним громадянством США і Канади. Про це у середу, 3 квітня, пише міжнародна агенція AFP.

Так, президент США Джо Байден висловив обурення тим, що сталося. За його словами, розслідування Ізраїлем того, як було завдано цього удару, має бути швидким, а його результати повинні бути публічними і такими, на підставі яких винні будуть притягнуті до відповідальності.

Байден наголосив, що надання гуманітарної допомоги на палестинській території ускладнене, адже Ізраїль "не зробив достатньо, щоб захистити гуманітарних працівників, які намагаються надати вкрай необхідну допомогу мирним жителям".

Гутерріш закликає до негайного припинення вогню

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав удар "безсовісним" й додав, що це "неминучий результат того, як ведеться війна". "Це ще раз демонструє нагальну потребу в негайному гуманітарному припиненні вогню, безумовному звільненні всіх заручників і розширенні гуманітарної допомоги в Газі", - сказав він у промові на Генеральній Асамблеї ООН.

Верховний представник ЄС із зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель також заявив, що "незважаючи на всі вимоги захистити цивільних людей і гуманітарних працівників, ми бачимо нові невинні жертви".

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що був "шокований і засмучений" новиною про загибель громадян Великобританії. За даними Даунінг-стріт, він провів розмову з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху в хоід якої сказав йому, що "приголомшений вбивством гуманітарних працівників". Лондон викликав посла Ізраїлю, щоб висловити своє "однозначне засудження".

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі також різко розкритикував "цілком неприйнятний" напад, назвавши його "трагедією, якої ніколи не повинно було статися". Він також говорив Біньяміном Нетаньяху, після чого повідомив, що Ізраїль зобов'язався провести комплексне розслідування.

Польща проведе власне розслідування

Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна також почала власне розслідування загибелі гуманітарних працівників. Як заявив заступник міністра закордонних справ Анджей Шейна, Ізраїль винен компенсації сім'ям загиблих гуманітарних працівників.

"Влада має подумати про те, кого слід притягнути до кримінальної відповідальності за натискання певної кнопки та як це компенсувати сім’ям жертв - навіть якщо це неможливо зробити грошима", - сказав Шейна Radio Zet.

У Варшаві також заявили, що звернулися до посла Ізраїлю з вимого надати пояснення щодо випадку, внаслідок якого загинув один громадянин Польщі

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне, своєю чергою, заявив, що "ніщо не виправдовує таку трагедію" і наголосив, що "захист гуманітарних працівників є моральним і правовим імперативом, якого всі повинні дотримуватися". Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, своєю чергою, заявив, висунув до ізраїльського уряду вимогу "якомога швидше прояснити обставини цього жорстокого нападу".

World Central Kitchen призупинила роботу в Газі

Раніше World Central Kitchen (WCK) повідомила, що семеро працівників організації загинули внаслідок удару Ізраїлю по їхньому конвою в центральній частині Сектора Гази. Машини виїжджали після доставки 100 тонн гуманітарної допомоги, доставленої до Сектора Гази морем.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) визнала, що цим ударом вона припустилася "серйозної помилки", якої не мало статися. Керівник ЦАХАЛу Герці Галеві пояснив трагедію "помилковою ідентифікацією" вночі.

Нетаньяху напередодні також підтвердив відповідальність ЦАХАЛу за удар по гуманітарному конвою WCK у Cекторі Гази. За його словами, він був "ненавмисним".

Після трагедії благодійна організація World Central Kitchen запевнила, що координувала свої пересування з ізраїльською армією та користувалася транспортом, позначеним своїм логотипом. Організація наразі призупинила свою роботу в Газі.