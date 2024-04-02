Семеро працівників гуморганізації загинули у Секторі Гази

Працівники організації World Сentral Kitchen загинули в Секторі Гази від удару ізраїльських військ, заявляють в організації. Вона припиняє свою діяльність в регіоні.

Семеро співробітників гуманітарної організації World Сentral Kitchen (WCK, "Світова центральна кухня". - Ред.) загинули в результаті ізраїльського авіаудару по Сектору Гази в понеділок, йдеться в заяві іспанської організації, опублікованій у вівторок, 2 квітня.

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Семеро загиблих - громадяни Австралії, Польщі, Великобританії, один з них мав подвійне громадянство США і Канади, а також представники Палестинських територій. Вони їхали емілітаризованою зоною на двох броньованих автомобілях з логотипом WCK, повідомляє організація. Попри координацію пересування з Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), конвой було обстріляно, коли він виїжджав зі складу в місті Дейр-аль-Балах, заявили в WCK. "Це не лише напад на WCK, це напад на гуманітарні організації, які опинилися в найтяжчих ситуаціях, коли їжа використовується як зброя війни. Це непростимо", - заявила виконавча директорка WCK Ерін Гор.

Паспорти загиблих співробітників WCK на місці удару Фото: Abdel Kareem Hana/AP/dpa/picture alliance

За словами Гор, WCK негайно призупинила свою діяльність в регіоні і незабаром буде ухвалено рішення щодо цього у майбутньому. "Я розбита горем і шокована тим, що ми - World Сentral Kitchen і весь світ - втратили сьогодні прекрасні життя через цілеспрямовану атаку з боку ЦАХАЛу. "Любов, з якою вони годували людей, рішучість, яку вони втілювали, щоб показати, що людяність понад усе, і вплив, який вони зробили на незліченну кількість життів, назавжди залишаться в нашій пам'яті і пам'ятатимуться", - додала вона.

Армія оборони Ізраїлю повідомила в понеділок увечері в Telegram, що проводить розслідування цього інциденту. "ЦАХАЛ докладає значних зусиль для забезпечення безпечної доставки гуманітарної допомоги і тісно співпрацює з WCK в їх життєво важливих зусиллях з надання продовольства і гуманітарної допомоги населенню Гази", - заявили військові.

Американська неурядова організація WCK була заснована іспанським зірковим шеф-кухарем Хосе Андресом та його дружиною Патрицією у 2010 році після сильного землетрусу на Гаїті, спочатку для надання екстреної продовольчої допомоги постраждалим. З моменту вторгнення Росії у 2022 році WCK приготувала десятки мільйонів обідів в Україні. У березні організація брала участь у першій доставці допомоги до Гази морським коридором з Кіпру. Друга морська партія допомоги WCK з 332 тоннами продовольства мала прибути до Гази на початку цього тижня.

У світі засуджують смерть гуманітарних працівників

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив у вівторок, що звернувся до посла Ізраїлю в Польщі за "терміновими поясненнями" після того, як в результаті ізраїльського удару в Газі загинули сім співробітників гуманітарних організацій, в тому числі громадянин Польщі.

Міністерство закордонних справ Великобританії теж заявило, що "терміново шукає додаткову інформацію" про загибель британського підданого в Газі.

Своєю чергою верховний представник Євросоюзу із зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель у вівторок засудив дії Ізраїлю, що призвели до загибелі гуманітарних співробітників, і закликав провести розслідування. "Я засуджую напад і закликаю провести розслідування. Незважаючи на всі вимоги щодо захисту цивільних осіб і гуманітарних працівників, ми бачимо нові невинні жертви", - написав Боррель у соцмережі X.

У Китаї теж заявили, що "шоковані" і засуджують удар по Газі, в результаті якого загинули працівники благодійної організації.