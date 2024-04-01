Ізраїль повідомив про загибель 600 військових з 7 жовтня

600 ізраїльських військових загинули від початку війни з терористичним рухом ХАМАС, повідомили в ЦАХАЛ. Підконтрольне ХАМАСу МОЗ анклаву стверджує, що армія Ізраїлю вивела танки з території лікарні "Аш-Шіфа".

600 ізраїльських військових загинули з початку війни з терористичним рухом ХАМАС. Про це вранці в понеділок, 1 квітня, повідомило агентство AFP із посиланням на інформацію від Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

За цими даними, за останню добу в Секторі Гази було вбито одного ізраїльського військовослужбовця - 20-річного Надава Коена. Обставин його загибелі не повідомляють.

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Операція в лікарні "Аль-Шіфа"

ЦАХАЛ наприкінці березня проводив воєнну операцію на території лікарняного коплексу "Аль-Шіфа" в місті Газа - це найбільший медичний заклад у палестинському анклаві. За словами ізраїльських військових, у лікарні вони знайшли схованки зі зброєю та "об'єкти терористичної інфраструктури", зокрема вхід у мережу тунелів, які використовує ХАМАС та інші палестинські терористичні угруповання. 23-24 березня в ЦАХАЛ заявляли про 170 убитих і 480 заарештованих бойовиків на території "Аль-Шіфи".

1 квітня підконтрольне ХАМАСу міністерство охорони здоров'я в Секторі Гази заявило, що ізраїльські військові відвели з території "Аль-Шіфи" танки та іншу військову техніку, залишивши по собі "десятки трупів" (інших джерел, що підтверджують цю інформацію, немає). У ЦАХАЛ поки що не коментували цих заяв. Раніше місцеве МОЗ повідомляло про загибель п'ятьох пацієнтів "Аль-Шіфи", які опинилися в "облозі" у лікарні внаслідок дій ізраїльської армії.

Ізраїль стверджує, що терористи використовують й інші медичні заклади в Секторі Гази у військових цілях. 31 березня в ЦАХАЛ відзвітували про завдання удару по командному центру палестинського угруповання "Ісламський джихад", який, за цими даними, було розташовано у внутрішньому дворі госпіталю "Аль-Акса" в місті Дейр-ель-Балаха.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Ескалація конфлікту на Близькому Сході почалася після того, як 7 жовтня 2023 року радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний у Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали понад 1200 осіб.

Бойовики також захопили близько 250 заручників і вивезли їх у Сектор Гази. Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під владою ХАМАСу, а також проводить наземну воєнну операцію. За твердженням підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази загинуло понад 32 тисячі осіб. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами не є можливим.