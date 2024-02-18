Росія запросила ХАМАС та інші палестинські сили в Москву

Росія запросила всі палестинські фракції зустрітися в Москві, заявив прем'єр-міністр Палестинської автономії Мохаммад Штайє. Він наголосив, що ПНА готова співпрацювати з ХАМАСом, але з передумовами.

Росія запросила палестинські фракції зустрітися в Москві 26 лютого, заявив прем’єр-міністр Палестинської національної автономії (ПНА) Мохаммад Штайє. "Росія запросила всі палестинські фракції, вони зустрінуться 26 числа цього місяця в Москві. Ми побачимо, чи готовий ХАМАС (терористичний ісламістський рух. - Ред.) вийти з нами на майданчик", - сказав Штайє на полях Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє Reuters.

Прем’єр-міністр Палестинської національної автономії Мохаммад Штайє на полях Мюнхенської конференції з безпеки Фото: THOMAS KIENZLE/AFP

Він наголосив, що ПНА готова співпрацювати з ХАМАСом. "Ми готові до співпраці. Якщо ХАМАС - ні, то це інша історія. Нам потрібна палестинська єдність", - сказав він і додав, що для того, щоб бути частиною цієї єдності, ХАМАС повинен відповідати певним передумовам. Водночас він наголосив, що наразі його автономний уряд, який перебуває на Західному березі річки Йордан, не має контактів з ісламістським угрупованням.

За словами Штайє, напад терористів ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року став "катастрофою для усіх", однак страждання палестинців почалися не у цей день, а у 1948 році. "Ми не повинні допустити повторення спіралі насильства. Палестинське питання має бути вирішене, і зараз настав час для рішень", - сказав Штайє, цитує dpa.

Як наголошує Reuters, терористичний рух ХАМАС завжди вітав зусилля Росії щодо примирення. Представники угруповання вже відвідували Москву, а також дякували Росії за "невтомні зусилля", спрямовані на "припинення агресії" Ізраїлю.

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Ізраїль задекларує рішення щодо одностороннього проголошення Палестинсьої держави

У той же день Ізраїль офіційно виступив проти того, що він назвав "одностороннім визнанням" палестинської державності і задекларував, що будь-яка угода може бути досягнута лише шляхом прямих переговорів між сторонами, повідомляє Reuters.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху виніс на голосування "декларативне рішення", уряд схвалив його одноголосно. На початку щотижневого засідання кабінету міністрів Ізраїлю Нетаньяху заявив, що він вдається до цього кроку після "нещодавніх розмов міжнародної спільноти про спробу в односторонньому порядку нав’язати Ізраїлю Палестинську державу".

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Напад ХАМАСу на Ізраїль

Ескалація конфлікту на Близькому Сході сталася після того, як 7 жовтня 2023 року бойовики радикального ісламістського руху ХАМАС, визнаного в Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснили масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної єврейської держави. Її жертвами стали щонайменше 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників та вивезли їх до Сектора Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по густонаселеному Сектора Гази, що перебував під контролем ХАМАСу, а також проводить наземну військову операцію, яка уже поширилася на південь.

За повідомленнями підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, за час військових дій у Секторі Гази загинули вже понад 28 985 палестинців, ще понад 68 880 - зазнали поранень. Щонайменше 127 палестинців були вбиті та 205 поранені за останні 24 години в ході військової кампанії Ізраїлю в Cекторі Гази, пише dpa з посиланням на відомство. Підтвердити ці дані з незалежних джерел неможливо.

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