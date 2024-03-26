Бербок закликала надавати більше гумдопомоги в Секторі Гази

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) закликала "масивно" розширити надання гуманітарної допомоги для цивільного населення в Секторі Гази через ізраїльський пропускний пункт (КПП) "Керем-Шалом". Відповідну заяву Бербок зробила в вівторок, 26 березня, під час її зустрічі з ізраїльським колегою Ізраелем Кацом у Тель-Авіві, передає інформагенція AFP.

У той час як зараз проводяться "перші кроки до політичного оновлення", палестинці в Секторі Газа потребують "усілякої підтримки", заявила Бербок у Тель-Авіві. Міжнародні організації повинні "мати змогу безперешкодно надавати цю життєво важливу допомогу", додала німецька урядовиця.

"Пекельна" гуманітарна ситуація в Газі

Також цього ж дня Бербок назвала гуманітарну ситуацію в Секторі Гази "пеклом", передає агенція dpa. Нещодавно Організація Об'єднаних Націй (ООН) застерегла щодо загрози неминучого голоду для близько 1,1 мільйона людей у густонаселеному Секторі Гази, адже вони перебувають у вкрай скрутному становищі, залишаючись без їжі, питної води й найнеобхідніших медикаментів.

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Бербок розповіла, що під час візиту до КПП "Керем-Шалом" їй доповіли, що "пропускна здатність може бути значно збільшена". Тому Німеччина воліє "зробити все можливе в найближчі кілька днів", щоб "масово розширити" потужності в рамках пілотного проєкту разом з Йорданією. Міжнародна спільнота "більше не може дозволити собі подальші дебати (...) з огляду на страждання в Газі", наголосила німецька урядовиця.

Нині щодня через КПП "Керем-Шалом" проходить в середньому 120 вантажівок з гуманітарними вантажами. До 7 жовтня 2023 щодня в Сектор Гази в'їжджали близько 500 вантажівок з гумдопомогою, більше 300 з них - через "Керем-Шалом", нагадує dpa.

Бербок нагадала про важливість врегулювання на базі рішення щодо двох держав

Крім того, Бербок поінформувала, що вона домовилася зі своїм ізраїльським колегою про відправлення німецької делегації до Ізраїлю "для обговорення нагальних питань міжнародного гуманітарного права з ізраїльським урядом". Іншим питанням, яке вона також обговорила з очільником ізраїльського зовнішньополітичного відомства, стали перспективи Ізраїлю на шляху "до миру" і "гарантії" для Ізраїлю, "щоб 7 жовтня ніколи не повторилося, щоб Ізраїль нарешті міг жити в безпеці, щоб ізраїльтяни і палестинці могли жити в умовах взаємного самовизначення і безпеки, і як ми можемо супроводжувати їх на цьому шляху".

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"Ми всі знаємо, що опір рішенню про дві держави є величезним, але нам зрозуміло й те, що не буде миру без перспективи рішення про дві держави", - підкреслила Бербок, яку цитує AFP. Також під час переговорів з головою Палестинської національної автономії Махмудом Аббасом на Західному березі річки Йорданвона привітала останню резолюцію Радбезу ООН про "негайне припинення вогню" і вимогу звільнення заручників з Сектора Гази, яких утримує угруповання ХАМАС (вважається терористичним у США, Німеччині та більшості країн Заходу. - Ред.).

Перед цим після переговорів з Аббасом, Бербок закликала до "ненасильницького майбутнього без ХАМАСу". "Ізраїлю не довелося б захищатися, якби ХАМАС нарешті склав зброю", - пояснила голова МЗС ФРН. Однак "терористична організація ХАМАС продовжує говорити мовою терору і руйнування", додала вона. Так само німецька посадовиця наголосила: "Безпека Ізраїлю залежить від того, як (ізраїльський. - Ред.) уряд веде боротьбу з ХАМАСом, щоб сценарій терору не спрацював".

Нагадаємо, унаслідок терористичного нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року загинуло близько 1,2 тисячі людей. У відповідь на це Ізраїль став завдавати масивних ракетно-бомбових ударів по об’єктах ХАМАСу та інших палестинських збройних формувань в Секторі Гази, а згодом розпочав і масштабну наземну операцію з метою цілковитого знищення ХАМАСу.

За даними відомства, що відає охороною здоров’я в Секторі Гази, з початку воєнних дій Ізраїлю в цій частині Палестинських територій загинуло більш ніж 32,4 тисячі цивільних палестинців. Незалежних підтверджень щодо цих даних немає.