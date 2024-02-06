Суд: Трамп не має імунітету у справі про штурм Капітолія

Дональд Трамп може бути притягнутий до відповідальності у справі про штурм Капітолію і не має права посилатися на президентську недоторканність, постановив суд округу Колумбія.

Колишній президент США Дональд Трамп не має імунітету від судового переслідування у кримінальній справі щодо штурму Капітолія і спроб скасувати результати президентських виборів. Таку постанову у вівторок, 6 лютого, ухвалив федеральний апеляційний суд округу Колумбія.

Трамп наполягав на тому, що його не можна притягнути до відповідальності, оскільки він мав на той момент президентський імунітет, проте колегія суддів відхилила його скаргу. "У контексті цієї кримінальної справи колишній президент Трамп став громадянином Трампом, який має такі ж права на захист, як і будь-який інший обвинувачений у кримінальній справі. Однак будь-який виконавчий імунітет, який міг захищати його, поки він обіймав посаду президента, більше не захищає його від цього переслідування", - йдеться у висновку суду.

Дональд Трамп рішення суду поки що не прокоментував. Тепер провідний кандидат у президенти від Республіканської партії може вимагати, щоб апеляційний суд розглянув його скаргу в повному складі. Якщо її знову буде відхилено, Трамп зможе звернутися до Верховного суду США. Це може затягнути процес на місяці, можливо, до президентських виборів на початку листопада.

Штурм Капітолія в січні 2021 року

6 січня 2021 року прихильники Дональда Трампа, який програв на президентських виборах, влаштували заворушення біля будівлі Конгресу під час затвердження підсумків голосування. Протестувальники увірвалися в будівлю, дебати в Конгресі зупинили на кілька годин, а законодавців евакуювали. Поліція застосувала проти учасників штурму сльозогінний газ, до Вашингтона прибула Національна гвардія.

Під час заворушень загинуло п'ятеро людей, близько 50 протестувальників затримали, деяким із них висунули обвинувачення. Сотні учасників штурму вже були засуджені до різних термінів позбавлення волі. Слідство вважає, що основними учасниками акції були організації Proud Boys і Oath Keepers.

Загалом у справах про штурм Капітолія проходять понад 1230 осіб, зокрема й Дональд Трамп. Експрезидента США звинувачують у спробі скасувати результати виборів 2020 року. Він наполягає на своїй невинуватості. На початку грудня 2023 року суд постановив, що експрезидент не має імунітету від судового переслідування, після чого Трамп спробував оскаржити це рішення.