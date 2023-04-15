Штурм Капітолія: учасника нападу засудили до семи років

Учасника штурму Капітолія у 2021 році Патріка Маккойя засудили до семи років і шести місяців тюремного ув'язнення. Він вирвав щит у одного з поліцейських і застосував проти нього насильство.

Окружний суд США засудив учасника штурму Капітолія Патріка Маккоя до семи років і шести місяців тюремного ув'язнення з подальшим дворічним звільненням під нагляд. Вердикт було оголошено в п'ятницю, 14 квітня.

Маккой вирвав пластиковий щит у одного з поліцейських і використовував його, щоб відтіснити співробітника поліції. Агентство AP назвало епізод одним із найжорстокіших під час нападу 6 січня 2021 року. На кадрах, поширених The Washington Post, видно, як один із правоохоронців кричить від болю.

Федеральні прокурори рекомендували тюремне ув'язнення на період у 15 років і 8 місяців, що могло б стати найтривалішим терміном у справі про заворушення на Капітолійському пагорбі.

"Ваші дії - один із найбільш зухвалих злочинів, скоєних того похмурого дня", - зазначив суддя Тревор Макфадден. Сам підсудний зізнався, що поводився "радше не як громадянин, а як тварина".

18-місячне розслідування

Спеціальний комітет Палати представників Конгресу США 22 грудня 2022 року завершив 18-місячне розслідування, опублікувавши 814-сторінковий звіт за підсумками опитування понад тисячі свідків і вивчення мільйонів сторінок документів.

Штурм Капітолія "серйозно загрожував демократії" і "поставив під загрозу життя американських законодавців", резюмувала група у складі дев'яти експертів.

Читайте також: Рік після штурму Капітолію - чого цей рік навчив США

Як повідомлялося, у січні 2021 року, за два тижні до закінчення президентського терміну Дональда Трампа, який на той час програв вибори Джо Байдену, радикально налаштовані прихильники глави Білого дому після його промови на мітингу у Вашингтоні вирушили до Капітолію.

У цей момент учасники спільного засідання Сенату і Палати представників затверджували підсумки виборів. Протестувальники вдерлися до будівлі, дебати в Конгресі призупинили на кілька годин, а законодавців евакуювали. Поліція застосувала проти учасників штурму сльозогінний газ, до Вашингтона прибула Національна гвардія. Під час сутичок загинуло п'ятеро людей, серед них - один службовець поліції. Влада знову взяла будівлю Конгресу під контроль через кілька годин. Після заворушень було затримано близько 50 осіб, деяким із них висунули звинувачення. Кілька учасників штурму були засуджені до різних термінів позбавлення волі. Експрезидент США Дональд Трамп звинувачення на свою адресу відкидав, називаючи їх політично мотивованими.

Читайте також: Штурм Капітолія: вже четверо поліцейських вчинили самогубство

У серпні 2022 року жителя Техасу Гая Реффітта засудили до семи років і трьох місяців в'язниці у справі про штурм Капітолія. Техасець перебував у мілітаризованому радикальному ультраправому угрупованні. У березні його визнали винним у тому, що він проніс вогнепальну зброю на територію, прилеглу до Капітолію, а також у нападі на співробітників поліції і перешкоджанні слідству.