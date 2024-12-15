Дрони атакували Грозний: ціллю могли бути військові об'єкти

Вранці 15 грудня безпілотники атакували столицю Чеченської Республіки місто Грозний, один з дрон влучив у будівлю. Один з Telegram-каналів повідомив, що місто атакували саме українські БпЛА.

Вранці неділі, 15 грудня, безпілотники атакували столицю Чеченської Республіки місто Грозний, один з дронів поцілив у будівлю.

Як повідомляють російські Telegram-канали із посиланням на місцевих жителів, метою атаки були база ОМОНу та 2-й полк поліції спеціального призначення. Окрім цього, повідомляється, що один з дронів упав на території військової бази, звідки зазвичай російські військові відправляються на війну в Україну. Один з Telegram-каналів заявив, що місто атакували саме українські БпЛА.

Дрони атакують Грозний не вперше

Кілька днів тому дрони вже атакували Грозний. Так, 12 грудня глава Чеченської Республіки РФ Рамзан Кадиров повідомив, що чотири бійця отримали незначні поранення внаслідок підриву БпЛА над казармами полку міліції особливого призначення.

Також нагадаємо, що Кадиров 29 жовтня повідомляв про те, що дрони атакували територію "Російського університету спецназу" в Гудермесі. За словами очільника Чечні, внаслідок цього удару загинули українські військові, які перебували у полоні.