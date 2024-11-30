Дрони долетіли до Каспійська в Дагестані за тисячу км - РНБО

У Махачкалі через безпілотники зупиняв роботу аеропорт. Це була вже друга атака за місяць.

Українські дрони долетіли до Каспійська в Дагестані, повідомив у суботу, 30 листопада, керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони (ЦПД РНБО) Андрій Коваленко.

"Каспійськ у Дагестані. Туди знову долетіли безпілотники. Понад 1000 км від нас", - написав він у Telegram.

Коваленко зауважив, що порт у Каспійську є важливою базою для російської Каспійської флотилії та різних військових підрозділів армії РФ. Крім того, він розташований вздовж маршрутів, що використовуються Іраном для постачання зброї Росії.

Про те, чи були завдані дронами удари, Коваленко не уточнив.

У Дагестані через дрони зупиняв роботу аеропорт

За даними російських ЗМІ, у Дагестані через дрони зупиняв роботу аеропорт Махачкали. Він припиняв прийом і відправлення рейсів після "атаки дрона на Каспійськ", пише російське агентство "Интерфакс" з посиланням на генерального директора аеропорту Саїда Рамазанова.

Глава Дагестану Сергій Меліков стверджує, що у суботу мала місце "чергова безрезультатна" спроба атаки безпілотника об'єктів у Каспійську, що є передмістям Махачкали. За його словами, інформації про руйнування і жертви немає.

Українські дрони дням вперше атакували Каспійськ

6 листопада українські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що дрони Головного управління розвідки міністерства оборони України вперше атакували морську базу РФ у Каспійському морі. За їхніми даними, уражень, ймовірно, зазнали ракетні кораблі "Татарстан" і "Дагестан", а також малі ракетні кораблі проєкту 21631.

Атакована флотилія завдавала ракетних ударів по Україні, а 177-й полк морської піхоти брав участь в боях у Херсонській і Запорізькій областях. Відстань від державного кордону України до об'єктів успішного ураження становила близько 1500 кілометрів.

Глава Дагестану тоді підтверджував факт атаки на Каспійськ, але переконував, що БпЛА збили.