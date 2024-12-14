Уразили "Стального коня": нафтобазу біля Орла атакували ССО

Нафтобазу під російським Орлом атакували дрони ССО, повідомили у генштабі ЗСУ. Цей об'єкт забезпечує армію РФ і обслуговує роботу нафтопроводу "Дружба".

Удару дронами по нафтобазі у передмісті російського міста Орел в ніч проти суботи, 14 грудня, завдали Сили спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, повідомили у генеральному штабі ЗСУ і в командуванні ССО.

Під час атаки була уражена лінійно-виробнича диспетчерська станція (ЛВДС) "Стальной конь". Як наголошують у ГШ, ця станція є частиною російського військово-промислового комплексу і забезпечує постачання нафтопродуктів армії РФ.

"Це один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла. Внаслідок ураження розпочалася потужна пожежа", - наголосили в генштабі. Результати бойової роботи уточнюються.

Другий удар по інфраструктурі "Дружби" за тиждень

Як зазначає російське профільне видання "Нефть и капитал", нафтобаза "Стальной конь" - не просто місце зберігання нафти та нафтопродуктів, а об'єкт, який обслуговує роботу магістрального нафтопроводу "Дружба".

За даними видання, її вже атакували у листопаді 2022 року, однак тоді пожежі вдалося уникнути.

В середу, 11 грудня, Сили оборони уразили наливний пункт нафтопроводу "Дружба" у Брянській області РФ - НП "Брянск".