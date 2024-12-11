Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази на Брянщині в РФ

За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони уразили наливний пункт нафтопроводу "Дружба", на місці - масштабна пожежа. Цей об'єкт активно використовується для постачання армії РФ, наголосили у ГШ.

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) зранку в середу, 12 грудня, підтвердив, що Сили оборони уразили нафтобазу у Брянській області РФ.

"У ніч на 11 грудня підрозділами Сил безпілотних систем Збройних сил України та Головного управління розвідки міністерства оборони України завдано удару по нафтобазі, що у Брянській області РФ. НП "Брянськ" - наливний пункт нафтопроводу "Дружба", основною функцією якого є прийом, зберігання, розподіл та відвантаження дизельного пального на автоцистерни та залізничний транспорт", - йдеться у повідомленні ГШ.

За даними ГШ, влучання по нафтобазі спровокували загоряння, яке призвело до масштабної пожежі. Уражений об'єкт активно використовується для постачання армії РФ, додали у Генштабі.

Раніше в міноборони РФ заявили, що російська ППО уночі нібито збила 14 українських безпілотників над Брянською областю. Губернатор Брянщини Олександр Богомаз заявив, що внаслідок атаки безпілотника у Брянську "сталося займання виробничого об'єкта". За його твердженням, загоряння нібито уже ліквідоване, інших деталей він не навів.

Водночас губернатор Ростовської області РФ Юрій Слюсар заявив, що місто Таганрог уночі зазнало "ракетної атаки". За даними українського журналіста Андрія Цаплієнка, ракети, імовірно, поцілили по авіабудівному підприємству "Авіаційний науково-технічний комплекс ім. Берієва". Втім, поки офіційних заяв від РФ чи України щодо цього не було.

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