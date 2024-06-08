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Жертва пранку: Кемерон поспілкувався з фальшивим Порошенком

Дмитро Шварц
8 червня 2024 р.

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон обмінявся повідомленнями та провів відеодзвінок з людиною, яка видала себе за колишнього президента України Петра Порошенка.

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2015 рік: британський прем'єр Девід Кемерон та український президент Петро Порошенко
Девід Кемерон (л) та Петро Порошенко під час зустрічі у 2015 роціФото: Reuters/E. Vidal

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон обмінявся повідомленнями та провів відеодзвінок з людиною, яка видала себе за колишнього президента України Петра Порошенка. Про це у п'ятницю, 7 червня, повідомляє британське міністерство закордонних справ (МЗС).

"Хоча відеодзвінок явно був з паном Порошенком, після розмови у міністра закордонних справ виникли підозри. Департамент провів розслідування та підтвердив, що повідомлення та відеодзвінок були обманом", - зазначає МЗС Великобританії.

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У заяві МЗС не наводяться деталі того, що обговорювалося під час обміну повідомленнями, окрім того, що той, хто дзвонив, запитував у Кемерона контактні дані інших.

Міністерство закордонних справ Великобританії заявило, що Кемерон оприлюднив дані про обман "на випадок, якщо відео міністра закордонних справ буде піддане маніпуляціям і згодом буде використане, а також для гарантування того, що інші усвідомлюють цей ризик".

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"Шкодуючи про свою помилку, міністр закордонних справ вважає за важливе викрити таку поведінку та посилити зусилля для протидії використанню дезінформації", - заявили в МЗС.

Також у міністерстві не повідомили, хто, на на його думку, несе відповідальність за фальсифікацію, а також про те, коли відбулося це спілкування.

Порошенко: Спланована операція РФ

"Спланована операція російських спецслужб", - відреагував на повідомлення п'ятий президент України Порошенко. Він наголосив, що дзвінок Кемерону був провокацією, і мета кремля - підірвати західну коаліцію на підтримку України.

"Хотів би розчарувати всіх тих, хто вважає, що активізація пранкерів та їхніх дзвінків європейським лідерам є звичайним розіграшем. Йдеться про сплановану операцію російських спецслужб, які не зупиняться ні перед чим у своїй спробі посіяти розбрат і недовіру серед наших друзів і союзників", - зазначив Порошенко, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

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