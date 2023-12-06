Віцеканцлер Німеччини став жертвою російських пранкерів

Дзвінок "Вована і Лексуса" німецькому міністру економіки Роберту Габеку став приводом для перегляду заходів безпеки.

Громадяни РФ Володимир Кузнєцов і Олексій Столяров, більш відомі як пранкери "Вован і Лексус", провели телефонну розмову з віцеканцлером, міністром економіки Німеччини Робертом Габеком (Robert Habeck), видавши себе за представників Африканського Союзу.

Факт дзвінка від пранкерів міністерство економіки ФРН підтвердило ввечері у вівторок, 5 грудня, у відповідь на запит німецького інформаційного агентства dpa. За даними міністерства, розмова не стосувалася питань безпеки чи конфіденційної інформації. Дзвінок кілька разів переривався через технічні проблеми, тож змістовного спілкування не відбулося.

Пранкери опублікували в Telegram майже чотирихвилинний змонтований запис. На записі чути, зокрема, як Габек спокійно пояснює англійською мовою, що Україні потрібно допомогти експортувати зерно попри російські атаки. У німецькому мінекономіки зазначили, що не можуть підтвердити ні хід усієї розмови загалом, ні поставлені Габеку запитання, ні його відповіді.

За словами представників міністерства, невдовзі після фейкового дзвінка німецькі спецслужби повідомили, що контакт був встановлений під вигаданим ім'ям. Проаналізувавши обставини справи, міністерство засекретило її. Інцидент став приводом для перегляду та посилення заходів безпеки.

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Анґела Меркель та інші жертви "Вована і Лексуса"

"Вовану і Лексусу" вже неодноразово вдавалося "розіграти" політиків і знаменитостей. Росіяни часто провокують співрозмовників робити політичні заяви, зокрема щодо України, які в подальшому тиражують російські ЗМІ.

Так, у листопаді вони провели фейкову телефонну розмову з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, під час якої один із них представився високопосадовцем Африканського Союзу.

У лютому російські пранкери поговорили з колишньою канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel), під час якої один з них представився експрезидентом України Петром Порошенком. Під час розмови Меркель заявила, що підписання "мінських угод" дало Україні необхідний їй час.

Кузнєцов і Столяров, серед інших, розіграли польського президента Анджея Дуду в день падіння ракети в Польщі, а також президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та британського принца Гаррі.

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