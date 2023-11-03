Через російських пранкерів подав у відставку радник Мелоні

Російські пранкери подзвонили прем'єрці Італії Джорджі Мелоні. У розмові вона говорила про міжнародну "втому" від війни РФ проти України. Відповідальність взяв на себе її головний радник.

Громадяни Росії Володимир Кузнєцов та Олексій Столяров, більш відомі як пранкери "Вован і Лексус", провели телефонну розмову з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, під час якої один із них представився високопосадовцем Африканського Союзу. Відповідальність за інцидент взяв на себе головний радник Мелоні з дипломатичних питань Франческо Марія Тало, який у п'ятницю, 3 листопада, подав у відставку.

"Це питання (перевірки співрозмовника. - Ред.) не вирішили належним чином. Ми всі шкодуємо. Відповідальність за це взяв на себе радник Франческо Тало", - цитує Мелоні агенція Reuters.

65-річний Тало є професійним дипломатом, який раніше працював послом Італії при НАТО та в Ізраїлі, а також посланцем в Афганістані й Пакистані.

За словами Мелоні, цей інцидент продемонстрував "поверхневість" з боку її дипломатичного відомства, яке поставилося до дзвінка недбало, пише італійське агентство Ansa.

Прем'єрка сказала, що під час телефонної розмови у неї виникли сумніви щодо співрозмовника, але вона не була впевнена, що говорить з самозванцем.

Мелоні розповіла "Вовану і Лексусу" про "втому від війни"

Сам факт розмови відбувся у вересні, але її аудіозапис був оприлюднений лише 1 листопада на Youtube-каналі "пранкерів". Того ж дня офіс Мелоні підтвердив її автентичність.

Під час розмови англійською мовою прем'єрка говорила про міжнародну "втому" від війни РФ проти України, а також про ймовірність того, що війна триватиме багато років.

На записі Мелоні наголосила на необхідності "знайти вихід, який буде прийнятним для обох сторін, не порушуючи міжнародне право".

Мелоні також сказала, що контрнаступ України проходить, можливо, не так, як очікували світові лідери. Водночас вона підтвердила повну підтримку України з боку уряду Італії.

Політичні провокації російських пранкерів

Кузнєцову і Столярову вже неодноразово вдавалося розіграти політиків і знаменитостей. Вони намагалися видавати себе за українських політиків у розмовах з західними високопосадовцями, а також представлялися і західними політиками. Росіяни часто провокують співрозмовників робити політичні заяви, зокрема щодо України, які в подальшому тиражують російські ЗМІ.

Так, в лютому пранкери поговорили з колишньою канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel), під час якої один з них представився експрезидентом України Петром Порошенком. Під час розмови Меркель заявила, що підписання "мінських угод" дало Україні необхідний їй час.

"Вован і Лексус" також заявляли, що, серед інших, розіграли президента Польщі Анджея Дуду від імені французького президента Еммауеля Макрона в день падіння ракети в Польщі, а також президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та британського принца Гаррі.

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