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Суспільство

Стармер засудив напад на готель для шукачів притулку

Дмитро Шварц
5 серпня 2024 р.

За словами британського прем'єра, влада "зробить все можливе, щоб притягнути цих бандитів до відповідальності", і що правосуддя буде швидким.

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Заворушення у Ротергемі, 4 серпня 2024 року
Заворушення у РотергеміФото: Danny Lawson/dpa/picture alliance

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер рішуче засудив напад на готель для шукачів притулку у Ротергемі у неділю, 4 серпня, в результаті чого було поранено щонайменше 10 поліцейських, один з яких серйозно.

У своїй недільній заяві прем'єр назвав це "ультраправим бандитизмом" та пообіцяв, що влада "зробить все можливе, щоб притягнути цих бандитів до відповідальності", і що правосуддя буде швидким, передає АР.

"Я гарантую, що ви пошкодуєте про те, що брали участь у цьому безладі, як безпосередньо, так і ті, хто роздуває цю акцію в Інтернеті, а потім тікає. Це не протест, це організований, жорстокий бандитизм, і йому не місце на наших вулицях або в Інтернеті", - зазначив Стармер.

Напад на готель для шукачів притулку

Стармер виступав після чергового дня насильства, яке набуло особливої гостроти в місті Ротергем на півночі Англії, де поліція намагалася стримати сотні учасників заворушень, які планували увірватися в готель Holiday Inn Express, що використовується як житло для шукачів притулку.

Заворушники кидали на поліцейських кидали шматки дерева, стільці та вогнегасники. Також було підпалено великий сміттєвий бак біля вікна готелю, але невелику пожежу вдалося загасити. Поліція Південного Йоркширу, яка відповідає за Ротергем, повідомила, що щонайменше 10 офіцерів були поранені.

Заворушення у Великобританії, 4 серпня
Підпал біля готелю з мігрантами у РотергеміФото: Hollie Adams/REUTERS

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Заворушення в Британії після убивства дітей

Заворушення у Великобританії, що тривають майже тиждень, називають наймасовішими в країні за останні понад десять років. Вони відбуваються через ножовий напад на дитячу танцювальну студію в курортному містечку Саутпорт. Унаслідок атаки загинули троє дівчаток, восьмеро дітей дістали поранення, п'ятеро з яких перебувають у важкому стані, ще двоє дорослих, які поспішили на допомогу дітям, теж госпіталізовані з серйозними травмами.

У злочині підозрюють 17-річного підлітка, який, за даними протестувальників, є мігрантом і радикальним ісламістом. Наступного дня після нападу праві екстремісти вийшли на протест у Саутпорті, що переріс у заворушення, в яких 39 поліцейських дістали поранення. Протестувальники звинуватили владу в тому, що вона нібито приховує справжнє походження злочинця. Поліція ж зауважує, що підозрюваний Аксель Рудакубана, хоч і є сином вихідців з Руанди, народився у Великобританії й жив у сусідньому із Саутпортом місті Бенкс. Він затриманий.

Поліція вважає, що активне ядро погромників становлять прихильники неформального націоналістичного ісламофобського об'єднання "Ліги оборони Англії", пов'язаного з футбольними хуліганами.

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