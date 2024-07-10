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Стармер дав зрозуміти, що Київ може бити Storm Shadow по РФ

Дмитро Шварц
10 липня 2024 р.

Прем'єр Великобританії Кір Стармер заявив, що Україна має використовувати Storm Shadow "в оборонних цілях", але вона сама вирішуватиме як розгортати їх для цього.

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Ракета SCALP / Storm Shadow
Британський прем'єр дав зрозуміти, що Україна може бити ракетами Storm Shadow по території РФФото: Guillaume Souvant/AFP

Новий прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер дав зрозуміти, що Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow для ураження військових цілей на території Росії.

Відповідаючи на запитання репортера Bloomberg на шляху на саміт НАТО увечері у вівторок, 9 липня, Стармер зазначив, що це справа України - вирішувати як саме вона використовуватиме ракети Storm Shadow, передані Великобританією.

Ракети повинні "очевидно, використовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права, як і слід було очікувати", додав прем'єр-міністр, висловивши свою позицію, що Storm Shadow будуть використовуватися "в оборонних цілях".

"Але Україна сама має вирішувати, як розгортати їх для цих оборонних цілей", - сказав він.

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Стармер: Саміт НАТО показує рішучість союзників

Ці слова є першою заявою Стармера, якою він підтвердив, що нова адміністрація дотримуватиметься цієї політики. Вони перегукуються зі словами його попередника Ріші Сунака, який ніколи прямо не заявляв, що дозволив Україні використовувати Storm Shadow для нанесення ударів по території Росії, але вказував на це, кажучи, що Київ сам вирішує, як їх розгортати. Тоді Кремль назвав це "дуже небезпечною заявою".

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Коментуючи ракетний удар військ РФ по лікарні "Охматдит" у Києві, Стармер сказав, що це був "абсолютно шокуючий, жахливий напад", який створив "дуже важливе, хоча і трагічне тло для цього саміту". Він додав: "Обов'язок кожного описати це в таких термінах".

"Моє послання президенту Путіну полягає в наступному: цей саміт НАТО слід розглядати як чітку і об'єднану рішучість союзників по НАТО та з інших країн, які присутні там, бути разом з Україною і протистояти російській агресії", - сказав Стармер.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що якщо Великобританія дозволить Україні бити її ракетами по території РФ, це стане "безвідповідальним кроком до ескалації" і пригрозив, що Росія відповість на це, повідомляє Reuters.

Що можуть нові далекобійні ракети ЗСУ Storm Shadow

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