США запускають гуманітарну програму для прийому біженців з України

США врегулювали процедуру в'їзду до країни українських біженців, оприлюднивши перелік вимог до легального перетину кордону для тих, хто шукає захисту від російської війни в Україні. Про це повідомив президент США Джо Байден у четвер, 21 квітня.

"Ми вже прийняли десятки тисяч українців, і сьогодні я оголошую про програму "Єднаймося для України" ("Uniting for Ukraine"), нову програму, яка дозволить українцям, які хочуть отримати статус біженця, приїжджати безпосередньо з Європи до США", - йдеться у дописі в Twitter американського президента.

Йдеться про програму гуманітарного захисту, яка стане ще одним з доступних на цей момент для українців механізмів отримання притулку у США. Інші механізми, які надають право легалізуватися у країні, передбачають отримання емігрантської візи або оформлення статуса біженця.

По цій програмі українці отримуватимуть право на в'їзд в США строком до двох років з правом на подання документів на працевлаштування в США, уточнили в пресслужбі посольства України у США.

Читайте також: Як живуть українські біженці в російських сім'ях у Німеччині

Деталі програми гуманітарного захисту

Нова програма передбачає необхідність спонсорства українців, які хочуть отримати захист у США, повідомляє CNN. Це має бути громадянин США, неурядова організація або агенція, що опікується переміщеними особами, або будь-яка особа, що проживає у США та може поручитися за людину, яка була вимушена залишити Україну через війну. Усім охочим подати заявку на участь у програмі потрібно буде пройти ретельні безпекові перевірки, у тому числі здати біометричні дані та завершити повний курс вакцинацій відповідно до чинних вимог американської системи охорони здоров'я.

Повідомляється, що до розгляду братимуть заявки лише від тих українців, які проживали у країні станом на 11 лютого. Подати аплікацію онлайн можна буде з 25 квітня. Процесом опікуватиметься міністерство національної безпеки США.

Читайте також: Через Мексику до США? Українці та росіяни у Тихуані

США розраховують прийняти 100 тисяч біженців

У Вашингтоні вважають, що програма зможе полегшити процедуру реєстрації українських біженців у країні. "Ця програма буде швидкою. Вона буде спрощеною. І вона свідчитиме про те, що США поважають своє зобов'язання піти назустріч українському народу, і що їм не доведеться перетинати кордон на півдні", - сказав президент США Джо Байден у четвер, анонсуючи програму.

З моменту початку повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого, понад 15 тисяч українських біженців опинилися у США. Більшість з них потрапила до країни через кордон з Мексикою, який відомий нелегальними маршрутами потрапляння до США. З 25 квітня, міграційна служба США не пропускатиме біженців через мексиканський кордон, окрім виняткових випадків.