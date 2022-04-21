США запускають гуманітарну програму для прийому біженців з України

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Нова програма гуманітарного захисту передбачає необхідність спонсорства українців, які хочуть отримати притулок у США. За словами президента країни Джо Байдена, вона буде швидкою та простою.
США врегулювали процедуру в'їзду до країни українських біженців, оприлюднивши перелік вимог до легального перетину кордону для тих, хто шукає захисту від російської війни в Україні. Про це повідомив президент США Джо Байден у четвер, 21 квітня.
"Ми вже прийняли десятки тисяч українців, і сьогодні я оголошую про програму "Єднаймося для України" ("Uniting for Ukraine"), нову програму, яка дозволить українцям, які хочуть отримати статус біженця, приїжджати безпосередньо з Європи до США", - йдеться у дописі в Twitter американського президента.
Йдеться про програму гуманітарного захисту, яка стане ще одним з доступних на цей момент для українців механізмів отримання притулку у США. Інші механізми, які надають право легалізуватися у країні, передбачають отримання емігрантської візи або оформлення статуса біженця.
По цій програмі українці отримуватимуть право на в'їзд в США строком до двох років з правом на подання документів на працевлаштування в США, уточнили в пресслужбі посольства України у США.
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Нова програма передбачає необхідність спонсорства українців, які хочуть отримати захист у США, повідомляє CNN. Це має бути громадянин США, неурядова організація або агенція, що опікується переміщеними особами, або будь-яка особа, що проживає у США та може поручитися за людину, яка була вимушена залишити Україну через війну. Усім охочим подати заявку на участь у програмі потрібно буде пройти ретельні безпекові перевірки, у тому числі здати біометричні дані та завершити повний курс вакцинацій відповідно до чинних вимог американської системи охорони здоров'я.
Повідомляється, що до розгляду братимуть заявки лише від тих українців, які проживали у країні станом на 11 лютого. Подати аплікацію онлайн можна буде з 25 квітня. Процесом опікуватиметься міністерство національної безпеки США.
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У Вашингтоні вважають, що програма зможе полегшити процедуру реєстрації українських біженців у країні. "Ця програма буде швидкою. Вона буде спрощеною. І вона свідчитиме про те, що США поважають своє зобов'язання піти назустріч українському народу, і що їм не доведеться перетинати кордон на півдні", - сказав президент США Джо Байден у четвер, анонсуючи програму.
З моменту початку повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого, понад 15 тисяч українських біженців опинилися у США. Більшість з них потрапила до країни через кордон з Мексикою, який відомий нелегальними маршрутами потрапляння до США. З 25 квітня, міграційна служба США не пропускатиме біженців через мексиканський кордон, окрім виняткових випадків.