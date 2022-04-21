На Дніпропетровщині завдали трьох ракетних ударів по залізниці

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за першу половину четверга, 21 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями другої половини четверга (час київський).

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У Дніпропетровській області Росія завдала трьох ракетних ударів по залізничній інфраструктурі в Новомосковському районі, жертв немає, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Вщент розтрощене залізничне полотно і контактна мережа. Поки не зрозуміло, чи зможемо відновити рух", - написав він у своєму Telegram-каналі.



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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся у Вашингтоні із президентом США Джо Байденом.

"Для перемоги України у відстоюванні незалежності та спільних цінностей демократичного світу потрібне подальше лідерство США у питаннях постачання зброї, розширення фінансової допомоги й посилення санкцій проти Росії. Тільки так можна змусити Кремль до закінчення війни", - цитує Шмигаля пресслужба уряду.

"Ми цінуємо вашу рішучу позицію називати ці дії геноцидом. Розраховуємо на спільні зусилля міжнародного співтовариства, щоб організатори та виконавці злочинів були притягнуті до відповідальності", - заявив Шмигаль.

Під час зустрічі президенту США Байдену передали український прапор, підписаний президентом України Володимиром Зеленським, та поштову марку із "зазначенням напрямку для російського військового корабля". "У нас була гарна дискусія", - прокоментував президент США- зустріч з українським прем'єром.

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Міністерство закордонних справ Росії заборонило в'їзд до країни Марку Цукербергу, віцепрезидентці США Камалі Харріс та речнику Пентагона Джону Кірбі. У чорному списку також опинилися і керівник апарату Білого дому Роналд Кляйн, офіційний представник Держдепу США Нед Прайс та помічниця міністра охорони здоров'я Рейчел Левін.

Загалом під російські санкції потрапили 29 громадян США та 61 громадянин Канади. Найближчим часом з'явиться нове повідомлення про чергове збільшення російського переліку в рамках контрзаходів у відповідь на "ворожі дії США та Канади", попередили у МЗС РФ.

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Російські військові оголосили мобілізацію чоловіків на території окупованої силами РФ Херсонської області. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у Facebook. На 1 травня окупаційною владою заплановано проведення так-званого "референдуму", а з 2 по 10 травня хочуть провести "перепис населення". Місцевим жителям заборонено будь-яке переміщення між населеними пунктами, йдеться у повідомленні Генштабу.

У сусідній області продовжуються російські обстріли Миколаєва. Російські війська і надалі намагаються штурмувати район морського порту і заводу “Азовсталь” у Маріуполі, додають у Генштабі.

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Данія виділить приблизно 90 мільйонів доларів на зброю Україні, повідомила прем'єр-міністерка країни Метте Фредеріксен. "Ми робитимемо все можливе, щоб підтримати Україну також у майбутньому", - сказала Фредеріксен на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським. За її словами, ця допомога підвищує загальний військовий внесок Данії до понад одного мільярда данських крон" (145 мільйонів доларів США - Ред.)

Окрім того Данія погодилася очолити процес довгострокового відновлення Миколаєва, повідомила прем'єр-міністерка. Напередодні про це, виступаючи перед парламентом Данії, просив Володимир Зеленський.

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Американський президент Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати виділяють додатковий пакет військової допомоги Україні на 800 мільйонів доларів, "щоб посилити здатність України вести бойові дії на сході, на Донбасі". За його словами, до цього пакета входять, зокрема, важка артилерія, боєприпаси для неї та тактичні безпілотники.

Окрім того США виділять Україні ще 500 мільйонів доларів на пряму економічну допомогу, повідомив Байден. За його словами, уряд зможе використати ці гроші, щоб стабілізувати економіку, підтримати населення та виплатити зарплати працівникам. Байден підсумував, що таким чином загальна економічна підтримка США Україні за останні два місяці становить один мільярд доларів.

Американський президент також повідомив про рішення слідом за ЄС заборонити пов'язаним із РФ суднам заходити до портів США. "Це означає, що жодне судно під російським прапором або судно, яке належить Росії або управляється кимось, пов'язаним із Росією, не зможе зайти до порту США, підійти до наших берегів", - повідомив Байден.

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Іспанія відправила кораблем зброю Україні

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Іспанія передає Україні зброю, зокрема 200 тонн боєприпасів, повідомив прем'єр-міністр країни Педро Санчес. Новий вантаж доставить іспанський корабель "Ізабель", який сьогодні відправився до Польщі, повідомив прем'єр. "200 тонн боєприпасів та інших матеріалів. На кораблі вантажівки з військовими матеріалами, а також 20 броньованих транспортних засобів. Тут удвічі більше, ніж ми будь-коли відправляли і ніж попередній наш вантаж. Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася перемогою України", - сказав Санчес на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

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Експорт ФРН до Росії впав у березні майже на 60 відсотків, у порівнянні з показниками березня 2021 року і склав 1,1 мільярда євро. У результаті РФ зайняла лише 12-те місце серед країн, які входять до переліку найважливіших напрямків німецького експорту за межами ЄС. У лютому Росія була на п'ятій позиції цього списку.

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Колишній народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива просить Росію надати йому політичний притулок та громадянство. З відповідним проханням він звернувся до президента РФ Володимира Путіна в ефірі російського Першого каналу. Своє звернення і відповідний підписаний документ він опублікував у Telegram.

"Сьогодні у цей непростий для Росії період, яка взяла на себе місію звільнення України, я хочу та готовий розділити всі труднощі. Я дисциплінована та сильна людина, яка усвідомлює відповідальність, у першу чергу, за свої дії та вчинки. Я готовий долучитися до рядів росіян і продовжити боротьбу за інтереси наших братських народів", - сказав він.

Кива поскаржився на низку кримінальних справ, які відкрили проти нього в Україні, зокрема за підозрою у держзраді, порушенні територіальної цілісності України, пропаганді війни та закликах до насильницької зміни влади. Під час звернення він висловив надію на те, що Україна стане частиною Росії.

В Україні суд надав дозвіл на заочне розслідування держзради Іллі Киви, ексдепутат перебуває у міжнародному розшуку.

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У Дніпрі перейменували більше 30 вулиць, назви яких були пов'язані з Росією. Про це йдеться на сайті міської ради. Їх назвали на честь українських міст, де велися активні бойові дії з російською армією, а також тих, хто брав участь у спротиві збройній агресії РФ.

Так, вулиця 30-ої Іркутської дивізії відтепер має назву Українських воїнів, а вулицю Магаданську назвали Волонтерською, вулицю Біломорську - Чорнобаївською, провулок Бурятський - Бучанським. На мапі Дніпра з'являться і назви таких міст як Ірпінь, Авдіївка, Дебальцеве, Краматорськ, Бахмут, Бориспіль та інші. Мер міста Борис Філатов назвав це рішення історичним.

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Верховна Рада продовжила дію воєнного стану в Україні до 25 травня. Україна запровадила воєнний стан на місяць 24 лютого, після повномасштабного вторгнення РФ. Після цього його продовжили ще на 30 днів.

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Між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими, повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. "Сьогодні ми повертаємо додому 19 людей, з яких 10 військових (включаючи 2 офіцерів) та 9 цивільних", повідомила вона в Telegram. За її словами, серед звільнених є поранені, які тепер зможуть отримати повноцінне лікування та пройти курс реабілітації.

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Українська армія продовжує оборонятися в заблокованому РФ Маріуполі, проте ситуація на заводі "Азовсталь" є критичною, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"Сотні мирних жителів, дітей, поранених українських захисників заблоковані в заводських укриттях. У них майже немає їжі, води, необхідних ліків. "Азовсталь" постійно піддається бомбардуванням із боку Росії, незважаючи на те, що там укривається велика кількість мирних жителів. Українці не довіряють російським військам, бояться депортації, вбивства. Потрібен терміновий гуманітарний коридор від заводу "Азовсталь" із гарантіями безпеки людей", - йдеться у повідомленні МЗС у Twitter.

"Росія несе відповідальність за свої воєнні злочини. Її влада знає, що вбиває мирних жителів. Росія розорила Маріуполь. Загарбники вбили і закатували тисячі мирних жителів. Вони діють як терористи. Росія має припинити свої воєнні злочини, зіткнутися з наслідками, посиленням санкцій, подальшою ізоляцією", - також зазначили у міністерстві.



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