США віднесли росіян до переліку "бездомних національностей"

Державний департамент США відніс громадян Росії, які бажають отримати імміграційну візу США, до категорії "бездомних". Як зазначається у візовій інструкції Держдепу, відповідні зміни відбулись у четвер, 21 жовтня.

Вказується, що до цієї категорії американська влада відносить людей з країн, на території яких немає консульського представництва США. Також статус "бездомних" отримують громадяни країн, де склалася нестабільна політична обстановка, через яку дипломати США не можуть виконувати свої функції.

Окрім РФ, до таких країн також належать Куба, Еритрея, Іран, Лівія, Сомалі, Південний Судан, Сирія, Венесуела та Ємен.

Для отримання американської імміграційної візи громадянам РФ рекомендують звертатися до консульського представництва США у Варшаві. Росіяни, які живуть в інших країнах, можуть звернутися за візою в консульство США в країні перебування.

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Своєю чергою офіційна представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова назвала рішення держдепу США "знущанням на межі садизму". На її думку, американці перетворили банальну для XXI століття технічну процедуру в "справжнє пекло".

Дипломатичне протистояння між РФ та США

З 12 травня посольство США в Москві призупинило прийом заяв на отримання неімміграційних віз, крім дипломатичних. Відзначимо, що неімміграційні візи відкриваються для осіб, які вирушають до США на тимчасове перебування у справах бізнесу, відпочинку або лікування, роботи або навчання.

Ці дії стали вимушеним заходом після того, як в травні уряд Росії включив США і Чехію в список "недружніх" країн. З 1 серпня Росія ввела заборону на роботу російських громадян в американському посольстві.