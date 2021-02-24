США: Ситуація з дотриманням прав людини у світі погіршується

Державний департамент США оприлюднив звіт про ситуацію з дотриманням прав людини у майже в 200 країнах, а також повідомив про негативні тенденції у цій сфері.

"Опублікований сьогодні звіт показує, що тенденції з порушенням прав людини продовжують рухатися в хибному напрямку. І ми бачимо ознаки того, що це відбувається в кожному регіоні світу", - сказав держсекретар США Ентоні Блінкен у Вашингтоні на презентації звіту у вівторок, 30 березня.

Зокрема, як яскравий приклад він навів ситуацію в Китаї, М'янмі, Росії та Білорусі.

Приміром, у Китаї зникли четверо журналістів, які повідомляли про початок спалаху коронавірусу в Ухані, а науковці, які відхилилися від офіційних повідомлень про пандемію, стикалися з переслідуваннями, цензурою та, в деяких випадках, втручаннями університетів та поліції, зазначають у держдепартаменті. Крім того, у звіті йдеться також про переслідування уйгурів китайським урядом.

Читайте також: У Китаї від коронавірусу помер лікар, який першим забив на сполох

У контексті Росії у звіті окремо йдеться про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального забороненою бойовою речовиною з родини "Новачок" та його ув'язнення. У документі також згадується відсутність в Росії незалежної та справедливої судової системи і вільних виборів. Крім того, відзначається жорстке придушення свободи слова та ЗМІ.

Читайте також: 46 країн ООН засудили Росію за агресію в Україні

Проблеми з правами людини в Україні

У звіті у розділі про Україну також повідомляється про проблеми з дотриманням прав людини. Зокрема, йдеться про скоєння незаконних чи свавільних вбивств. Згадуються також катування та випадки жорстокого, нелюдського або такого, що принижує людську гідність, поводження або покарання затриманих правоохоронцями, суворі та небезпечні для життя умови у в'язницях та ізоляторах, свавільні арешти або затримання. Зазначається і про серйозні проблеми з незалежністю судових органів і випадки корупції. "Як правило, уряд не вживав адекватних заходів для переслідування чи покарання більшості чиновників, які вчинили зловживання, що призвело до атмосфери безкарності", - зазначається у звіті держдепу.

Йдеться у звіті також про цензуру і блокування інтернет-сайтів, брак розслідування і притягнення до відповідальності за насильство над жінками, відправлення біженців назад до країн, із яких вони втекли, чи погрози насильства на ґрунті антисемітизму; злочини з застосуванням насильства чи погроз насильства щодо осіб із інвалідністю, представників національних меншин, а також ЛГБТІ-осіб. Крім того, згадується існування найгірших форм дитячої праці.

Порушення в анексованому Криму і на Донбасі

Окремо виділені у звіті порушення прав людини в незаконно анексованому РФ Криму та на непідконтрольних українському уряду територіях Донбасу. В ОРДЛО зафіксовані незаконні чи свавільні вбивства цивільних, зокрема, позасудові вбивства; примусове зникнення і викрадення; тортури, нелюдське поводження, наявність політичних в'язнів. Водночас ідеться про обмеження свободи висловлення поглядів, мирних зібрань, свободи пересування через лінію розмежування, обмеження політичної діяльності, включно з існуванням необраної влади та виборів, які не були чесними та вільними.

А в анексованому Криму російська влада здійснює свавільні арешти та затримання, значне втручання в свободу мирних зібрань і свободу об’єднань, зазначається у звіті. Йдеться також про суворі обмеження свободи релігії, переслідування журналістів, серйозні проблеми з незалежністю судових органів, обмеження політичної діяльності, включно з існуванням необраної влади й несправжніми й нечесними виборами. Російська окупаційна влада в Криму, як повідомляється, продовжувала чинити насильницькі дії проти кримських татар і проукраїнських активістів у відповідь на їхню мирну опозицію до російської окупації українського півострова.