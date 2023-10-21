США та Ізраїль дискутують про тимчасовий уряд у Газі - ЗМІ

За словами джерел Bloomberg, США та Ізраїль вважають можливим створення тимчасового уряду в Секторі Гази за підтримки ООН та арабських держав у разі витіснення звідти бойовиків ХАМАСу.

США та Ізраїль вивчають можливість створення в Секторі Гази тимчасового уряду за підтримки ООН і із залученням урядів арабських країн у разі витіснення звідти палестинського радикального руху ХАМАС, який в США, ЄС та Ізраїлі визнаний як терористичний. Про це у суботу, 21 жовтня, пише видання Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані в переговорах.

За словами співрозмовників, які воліли анонімності, обговорення подальшої долі Сектору Гази все ще перебуває на ранній стадії і залежить від розвитку подій - не в останню чергу від успіху наземної операції Ізраїлю.

Будь-який план, подібний до створення в Газі тимчасового уряду, потребуватиме підтримки влади арабських країн, що не гарантовано, кажуть джерела.

"Ізраїльські офіційні особи неодноразово заявляли, що не мають наміру окупувати Газу, але вони також заявляли, що продовження правління ХАМАСу є неприйнятним після нападу7 жовтня", - пише видання.

У США занепокоєні ризиком війни після операції ЦАХАЛ у Газі

За даними Bloomberg, у Вашингтоні занепокоєні тим, що Ізраїль недостатньо продумав, що буде після наземної атаки ЦАХАЛ на Сектор Гази. Там вважають, що атака на Газу без чіткої мети, окрім подолання ХАМАСу, може перерости в регіональну війну.

Представник Ради національної безпеки Білого дому заявив, що наразі основна увага зосереджена на об'єднанні світу проти терористів ХАМАСу і якнайшвидшому забезпеченні гуманітарною допомогою Гази.

З моменту нападу бойовиків на Ізраїль 7 жовтня команда президента США Джо Байдена намагалася збалансувати підтримку Ізраїлю із занепокоєнням розгортання гуманітарної кризи в Газі, пише видання.

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Вашингтон відтягує вторгнення ЦАХАЛ для евакуації цивільних

За словами співрозмовників, США та союзники намагаються уповільнити час вторгнення ЦАХАЛ в Сектор Гази, аби виграти час для евакуації більшої кількості цивільних з півночі території, а також для таємних переговорів за посередництва Катару про звільнення заручників, яких утримує ХАМАС.

Як наголосив колишній старший аналітик з питань Близького Сходу в Центральному розвідувальному управлінні США Вільям Ашер, створити тимчасовий уряд буде неймовірно складним завданням, а отримати згоду урядів арабських країн - ще важчим.

"План із залученням арабських урядів вимагав би серйозних змін у тому, як арабські держави сприймають ризики і працюють одна з одною", - каже Ашер.

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Ізраїль не прагне контролю над Газою

Напередодні міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що країна не має наміру керувати територією Сектору Гази після завершення військових операцій. За його словами, Ізраїль прагне відмежуватися від Гази і створити "нову реальність безпеки" в регіоні.

Водночас лідер ізраїльської опозиції Яір Лапід запропонував повернути контроль над Газою Палестинській адміністрації, яка зазнала поразки від ХАМАСу на виборах у 2006 році. Втім, на думку колишнього старшого офіцера розвідки ЦРУ Теда Сінгера, цей варіант не є життєздатним.

"Палестинська адміністрація, витіснена з Гази в 2006 році, не користується довірою і ледве контролює Західний берег річки Йордан. Палестинська діаспора втратила значущі зв'язки з Газою", - сказав він.

Досі представники адміністрації Байдена уникали публічного обговорення можливих механізмів управління Газою у разі витіснення ХАМАСу.

За словами радника Байдена з питань національної безпеки Джейка Саллівана, палестинський народ в Газі заслуговує на керівництво, яке дозволить йому жити в мирі і безпеці. Втім, які варіанти розвитку подій для забезпечення цього, він не уточнив.

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