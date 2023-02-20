США стурбовані роллю РФ та КНР на ринку добрив - Bloomberg

Війна проти України і продовольча криза унаочнили роль виробників добрив. Занепокоєння США викликає те, що значна частка поставок припадає на Росію, Китай і Білорусь, пише Bloomberg.

Російське повномасштабне вторгнення в Україну показало роль добрив як "стратегічного важеля глобального впливу", який нині є у РФ і КНР, пише агенція Bloomberg у понеділок, 20 лютого.

Війна РФ проти України викликала продовольчу кризу, що дошкульно вдарила по найменш забезпечених країнах. "Це висунуло добрива і тих, хто їх контролює, на передній план політичного порядку денного у світі", - зазначає видання.

Згідно з підрахунками Bloomberg, світовим лідером на ринку добрив є Китай - він виробляє 31,9 мільйона тонн азотних добрив і 6,1 мільйона тонн калійних. Росія з показником у 11,2 мільйона тонн азотних та 9,5 мільйона тонн калійних - на другому місці, а Білорусь має показник виробництва в один мільйон тонн азотних та 7,6 мільйона тонн калійних добрив.

США у цьому списку лідерів виробників добрив посідають четверту сходинку, виробляючи 13,3 мільйона тонн азотних та 369 тисяч тонн калійних мінеральних добрив. А світовим лідером у виробництві калійних добрив є Канада - 12,2 мільйона тонн.

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Той факт, що більша частина світу у поставках добрив покладається лише на кілька країн - зокрема Росію, Китай і Білорусь - викликає занепокоєння США та їхніх союзників, зазначає Bloomberg. При цьому скасування обмежень на експорт добрив із РФ стало частиною зернової угоди, нагадує видання.