США спрямовують на Близький Схід есмінці та винищувачі

Вашингтон перекидає в близькосхідний регіон додаткові есмінці для протиракетної оборони, ескадрильї винищувачів, а також кілька стратегічних бомбардувальників B-52 ВПС США.

Міністр оборони США Ллойд Остін наказав спрямувати в близькосхідний регіон додаткові есмінці для протиракетної оборони (ПРО), ескадрильї винищувачів і літаки-заправники, а також кілька стратегічних бомбардувальників B-52 ВПС США. Про це йдеться в п'ятницю, 1 листопада, в заяві речника Пентагону Патріка Райдера.

За його словами, захід вживають у зв'язку із необхідністю захисту сил і громадян США в регіоні, обороною Ізраїлю і деескалацією через стримування і дипломатію. Сили почнуть прибувати найближчими місяцями на тлі підготовки до відбуття авіаносної ударної групи USS Abraham Lincoln, додав Райдер.

Розгортання протиракетної системи THAAD в Ізраїлі

Перекидання додаткових сил здійснюється на тлі рішення про розгортання системи протиракетної оборони Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) в Ізраїлі, а також постійної присутності амфібійно-десантної групи/морського експедиційного підрозділу (ARG/MEU) у Східному Середземномор'ї, уточнили в Пентагоні.

Переміщення "демонструють гнучкий характер глобальної оборонної позиції США" та їхню спроможність розгортати сили в усьому світі "в найкоротші терміни для протидії мінливим загрозам нацбезпеки", зазначив Райдер.

Застереження Ірану, його партнерам і проксі-силам

Остін і надалі даватиме зрозуміти, що якщо Іран, його партнери або проксі-сили скористаються моментом, щоб атакувати американців або інтереси США в регіоні, Вашингтон вживе "всіх необхідних заходів для захисту свого народу", додав речник.

У середині серпня Вашингтон направив у регіон оснащений крилатими ракетами атомний підводний човен USS Georgia (SSGN 729).

Остін також розпорядився прискорити перекидання в зону відповідальності Центрального командування збройних сил США авіаносця USS Abraham Lincoln із винищувачами F-35C.