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Боєприпаси, які США постачають Україні (архівне фото)Фото: U.S. Air Force/ZUMA Wire/IMAGO
ПолітикаУкраїна

США дають Києву нову військову допомогу на 1,2 млрд доларів

Максим Сидоржевський
2 год. тому

Новий пакет військової допомоги включатиме системи протиповітряної оборони, боєприпаси та артилерійські снаряди, повідомили у Пентагоні.

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Пентагон у вівторок, 9 травня, оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги на 1,2 мільярда доларів США. Він включатиме серед іншого системи протиповітряної оборони (ППО), боєприпаси та артилерійські снаряди, йдеться у повідомленні міністерства оборони США. Також Києву будуть надані супутникові знімки та обладнання для інтеграції західних систем ППО до існуючих систем ППО України.

США не лише підтримають Україну в її "найтерміновіших" потребах у зброї та боєприпасах, а й нададуть довгострокову допомогу, наголосили у Пентагоні. "США продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами задля забезпечення України можливостями для задоволення невідкладних потреб на полі бою, а також довгострокових потреб у забезпеченні безпеки", - йдеться у повідомленні.

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За даними Державного департаменту США, Вашингтон з початку повномасштабного вторгнення Росії надав Україні безпекової допомоги на загальну суму у 35,7 мільярда доларів. 

Нагадаємо, раніше у цей день президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у Києві заявила про готовність Брюсселя надати Україні мільйон снарядів для артилерії.

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