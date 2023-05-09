США дають Києву нову військову допомогу на 1,2 млрд доларів

Пентагон у вівторок, 9 травня, оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги на 1,2 мільярда доларів США. Він включатиме серед іншого системи протиповітряної оборони (ППО), боєприпаси та артилерійські снаряди, йдеться у повідомленні міністерства оборони США. Також Києву будуть надані супутникові знімки та обладнання для інтеграції західних систем ППО до існуючих систем ППО України.

США не лише підтримають Україну в її "найтерміновіших" потребах у зброї та боєприпасах, а й нададуть довгострокову допомогу, наголосили у Пентагоні. "США продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами задля забезпечення України можливостями для задоволення невідкладних потреб на полі бою, а також довгострокових потреб у забезпеченні безпеки", - йдеться у повідомленні.

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За даними Державного департаменту США, Вашингтон з початку повномасштабного вторгнення Росії надав Україні безпекової допомоги на загальну суму у 35,7 мільярда доларів.

Нагадаємо, раніше у цей день президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у Києві заявила про готовність Брюсселя надати Україні мільйон снарядів для артилерії.