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США і Великобританія евакуюють з Нігеру частину дипломатів

Сергій Ромашенко | Степан Смишляєв
18 хв. тому

Держдепартамент США повідомив, що у Нігері залишаться лише службовці, відповідальні за екстрену допомогу. Про відкликання частини персоналу свого диппредставництва заявила і Великобританія.

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Громадяни європейський країн а очікуванні евакуаційних рейсів в аеропорту Ніамею
США і Великобританія евакуюють з Нігеру співробітників посольствФото: AFP

На тлі військового путчу в Нігері Держдепартамент США ввечері в середу, 2 серпня, розпорядився про евакуацію із цієї західноафриканської країни частини персоналу свого диппредставництва та їхніх сімей.

У столиці Нігеру Ніамеї залишиться лише персонал для надання екстреної допомоги громадянам США, всі звичайні консульські послуги припинені до подальших розпоряджень.

У четвер, 3 серпня, про скорочення чисельності персоналу британського посольства в Нігері  з безпекових причин повідомило і міністерство закордонних справ Великобританії.

У Лондоні зауважили, що на четвер у країні плануються демонстрації з нагоди Дня незалежності країни, "протести можуть бути насильницькими, і ситуація може швидко змінитися без попередження".

Париж вимагає гарантії безпеки

Своєю чергою МЗС Франції звернулося до сил безпеки Нігеру з проханням "повністю гарантувати" безпеку її посольства у Ніамеї під час запланованих протестів, пише AFP.

Париж зауважив, що це є зобов’язанням країни "згідно з міжнародним правом, особливо відповідно до Віденської конвенції".

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Франція евакуювала майже тисячу людей

Низка європейських країн продовжує евакуювати з країни своїх громадян. Евакуаційними рейсами Франції також скористалися близько сорока німців. Франція вже вивезла з Нігеру 992 людей, 560 з них - французькі громадяни. Всього Париж організував чотири евакуаційні авіарейси. На 3 серпня заплановано п'ятий, останній виліт. Японські ЗМІ повідомили, що Франція також допомогла евакуюватися з Нігеру громадянам Японії та Південної Кореї.

Путчисти не йдуть на поступки

Тим часом лідер путчистів Нігеру - командувач президентської гвардії Абдурахман Тчіані відкинув ультиматум, пред'явлений країнами Економічного співтовариства країн Західної Африки (ECOWAS). 30 липня вони висунули вимогу до заколотників протягом тижня відновити конституційний лад у Нігері, погрожуючи, що в іншому разі застосують силу. 

Тчіані у телезверненні до народу 2 серпня заявив, що нове керівництво Нігеру категорично відкидає будь-які санкції та будь-які погрози, звідки б вони не походили. Він назвав санкції цинічними, несправедливими та націленими на те, щоб принизити нігерських силовиків та зробити Нігер некерованим. Військові здійснили путч у Нігері26 липня.

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