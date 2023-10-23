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США і Європа закликали Ізраїль до захисту цивільних

Роман Сулима | Віолетта Чайковська
23 жовтня 2023 р.

Лідери США, Канади, Великобританії, Німеччини, Франції та Італії в спільній заяві підтримали право Ізраїлю на самозахист, але закликали країну до дотримання міжнародного права.

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Білий дім у Вашингтоні, підсвічений в кольори прапора Ізраїлю
Білий дім у Вашингтоні, підсвічений в кольори прапора ІзраїлюФото: Leigh Vogel/newscom/picture alliance

Президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем'єр Великобританії Ріші Сунак, канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), президент Франції Еммануель Макрон і прем'єрка Італії Джорджа Мелоні випустили в ніч на понеділок, 23 жовтня, спільну заяву щодо "конфлікту між Ізраїлем і терористичною організацією ХАМАС".

Вони підтвердили свою підтримку Ізраїлю та його права на захист від тероризму, а також закликали ізраїльську владу до дотримання міжнародного гуманітарного права, зокрема захисту цивільного населення, повідомив Білий дім.

Західні лідери привітали звільнення ХАМАСом двох заручників і закликали до негайного звільнення всіх інших викрадених бойовиками. Вони також зобов'язалися координувати дії з підтримки своїх громадян у регіоні, зокрема, тих, хто хоче покинути Сектор Гази.

Лідери привітали повідомлення про доставку палестинцям у Секторі Гази конвоїв з гуманітарною допомогою. Вони зобов'язалися продовжувати координацію дій з партнерами в регіоні для забезпечення постійного і безпечного доступу людей до продовольства, води, медичного обслуговування та іншої допомоги, необхідної для задоволення основних гуманітарних потреб.

Крім того, вони зобов'язалися продовжувати тісну дипломатичну координацію, зокрема з ключовими партнерами в регіоні, для запобігання поширенню конфлікту та збереження стабільності на Близькому Сході.

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