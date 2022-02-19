 Спеціальна місія ОБСЄ зафіксувала значне збільшення кількості порушень на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.02.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Спеціальна місія ОБСЄ зафіксувала значне збільшення кількості порушень на Донбасі

У звіті спостерігачів СММ ОБСЄ зазначається, що кількість зафіксованих порушень протягом 17 лютого більше ніж удвічі перевищує середній показник протягом попереднього тижня.

Представники СММ ОБСЄ в Донецьку (фото з архіву)

Представники СММ ОБСЄ в Донецьку (фото з архіву)

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) у своєму звіті, опублікованому у п'ятницю, 18 лютого, повідомляє про збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, у тому числі вибухів, протягом доби 17 лютого на Донбасі.

Так, у Донецькій області за цей час зафіксували 222 порушення режиму тиші, зокрема, 135 вибухів. За попередній звітний період було зафіксовано 189 порушень. У Луганській області зафіксували 648 порушень, із яких - 519 вибухів. Днем раніше там повідомляли про 402 порушення.

Ці цифри більше ніж удвічі перевищують середній показник зафіксованих порушень на Донбасі протягом попереднього тижня, зазначається у звіті СММ ОБСЄ. 

Читайте також: РНБО: Є великий ризик провокацій з боку РФ на Донбасі

Спостерігачі підтвердили повідомлення про пошкодження дитячого садка у Станиці Луганській. Ідеться про вирву на ігровому майданчику дитсадка, а також сліди, за оцінкою, від розльоту осколків  на огорожі. За даними ОБСЄ, пошкодження виникли нещодавно, однак встановити тип застосованого озброєння чи напрямок вогню не вдалося.

Співробітники Управління у справах молоді Станично-Луганської військово-цивільної адміністрації розповіли, що на момент інциденту в будівлі дитсадка перебували 20 дітей. Діти не постраждали, однак троє співробітників садка потрапили у лікарню з контузією. 

Читайте також: Гібридна війна Росії проти України

Загострення на Донбасі

Нагадаємо, 17 лютого штаб Операції об'єднаних сил (ООС) повідомив, що під час обстрілу з боку непідконтрольних територій Луганської області один зі снарядів потрапив у дитячий садок у Станиці Луганській. Також повідомлялося про обстріл локомотивного депо Кіндрашівська-Нова та ліцею в населеному пункті Врубівка. 

Збройні сили України та незаконні збройні формування на непідконтрольних уряду територіях взаємно звинувачують одне одного в загостренні ситуації та обстрілах із забороненої зброї.

19 лютого "ДНР" та "ЛНР" оголосили загальну мобілізацію місцевого населення, а днем раніше - евакуацію жителів до Росії. Там остерігаються нібито планів української армії щодо наступу на Донбасі. Київ такі звинувачення відкидає. 

На Заході вважають, що ймовірність вторгнення російських військ в Україну зберігається. За словами президента США Джо Байдена, це може статися вже наступного тижня. 

Дивитись відео 04:48

Війна посеред Європи: українці вже звикли, європейці прокидаються?

Реклама

Докладно

Майдан Незалежності у Києві

Гібридна війна Росії проти України

Найманці, кібератаки, цільова дезіоформація - Росія більше не робить ставку лише на стратегію класичного ведення війни.  

Іноземні інвестори не покидають Україну - ЄБА

Іноземні інвестори не покидають Україну - ЄБА

Інтерв'ю DW з виконавчою директоркою Європейської Бізнес Асоціації Анною Дерев'янко.  