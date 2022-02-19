Спеціальна місія ОБСЄ зафіксувала значне збільшення кількості порушень на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) у своєму звіті, опублікованому у п'ятницю, 18 лютого, повідомляє про збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, у тому числі вибухів, протягом доби 17 лютого на Донбасі.

Так, у Донецькій області за цей час зафіксували 222 порушення режиму тиші, зокрема, 135 вибухів. За попередній звітний період було зафіксовано 189 порушень. У Луганській області зафіксували 648 порушень, із яких - 519 вибухів. Днем раніше там повідомляли про 402 порушення.

Ці цифри більше ніж удвічі перевищують середній показник зафіксованих порушень на Донбасі протягом попереднього тижня, зазначається у звіті СММ ОБСЄ.

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Спостерігачі підтвердили повідомлення про пошкодження дитячого садка у Станиці Луганській. Ідеться про вирву на ігровому майданчику дитсадка, а також сліди, за оцінкою, від розльоту осколків на огорожі. За даними ОБСЄ, пошкодження виникли нещодавно, однак встановити тип застосованого озброєння чи напрямок вогню не вдалося.

Співробітники Управління у справах молоді Станично-Луганської військово-цивільної адміністрації розповіли, що на момент інциденту в будівлі дитсадка перебували 20 дітей. Діти не постраждали, однак троє співробітників садка потрапили у лікарню з контузією.

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Загострення на Донбасі

Нагадаємо, 17 лютого штаб Операції об'єднаних сил (ООС) повідомив, що під час обстрілу з боку непідконтрольних територій Луганської області один зі снарядів потрапив у дитячий садок у Станиці Луганській. Також повідомлялося про обстріл локомотивного депо Кіндрашівська-Нова та ліцею в населеному пункті Врубівка.

Збройні сили України та незаконні збройні формування на непідконтрольних уряду територіях взаємно звинувачують одне одного в загостренні ситуації та обстрілах із забороненої зброї.

19 лютого "ДНР" та "ЛНР" оголосили загальну мобілізацію місцевого населення, а днем раніше - евакуацію жителів до Росії. Там остерігаються нібито планів української армії щодо наступу на Донбасі. Київ такі звинувачення відкидає.

На Заході вважають, що ймовірність вторгнення російських військ в Україну зберігається. За словами президента США Джо Байдена, це може статися вже наступного тижня.