Гібридна війна Росії проти України

Найманці, кібератаки, цільова дезіоформація - Росія більше не робить ставку тільки на стратегію класичного ведення війни.
Майдан Незалежності у Києві
Загрози для українців та українок у їхній країні тільки цього тижня: кібернападна міністерство оборони та дві найбільші фінустанови - "Приватбанк" та "Ощадбанк". Клієнти не могли скористатись своїми банківськими картами, онлайнбанкінг також "лежав". З лінії розмежування на Сході України повідомлялось про активізацію бойових дій - між сепаратистами з самопроголошених "ЛНР" та "ДНР", яких підтримують російські військові, та українською армією. А в Росії Держдума звернулась до президента Володимира Путіна з тим, щоб він визнав ці утворення на Донбасі як державні.
Цей список можна продовжувати. Наведено лише кілька актуальних акцій гібридної війни, яку Росія веде проти України ось уже вісім років. Світ про них часом не знає зовсім. А для людей в Україні це буденність. "У гібридній війні особливо важливі невійськові засоби", - пояснює експертка з питань Східної Європи з берлінського Фонду "Наука і політика" Марґарете Кляйн (Margarete Klein).
Марґарете Кляйн
"Йдеться не про першочергове заволодіння територіями, а про забезпечення впливу. Демонстрація військової міці, як-от концентрація військ, навчання у Білорусі, але й також узгоджена в часі комунікація, наприклад, щодо оголошення відведення військ і техніки, є частиною широкого спектра інструментів. При цьому ідеться про встановлення наративів. "І цим президент Путін володіє майстерно", - наголошує Кляйн.
Той, хто цими тижнями, проглядає українські соцмережі, розмовляє з людьми там, може дуже здивуватись: тоді, як світова політика схвильовано обговорює можливість наступу Росії на Україну, співрозмовники в Україні є дуже спокійними.
Звісно, є родини, які занепокоєні тим, що відбувається, і навіть розмірковують виїхати з країни - до родичів в Польщу чи Німеччину. Ізраїль навіть готує широку акцію евакуації для євреїв в Україні.
Однак у самому Києві панує спокій. Люди, вочевидь, уже звикли до гібридної війни, яку веде Росія, і вони більш стійкі, ніж світова преса. Уже вісім років триває ця війна - з часу, коли в Україні відбулась Революція гідності.
"Це така стратегія на виснаження, якою намагаються чинити на Україну внутрішньополітичний тиск задля того, щоб повернути її тривало до проросійського курсу", - пояснює експертка Фонду "Наука і політика". "Метою також, беззаперечно, є досягнути на Заході втоми від України", - пояснює Кляйн перманентні загострення та розрядки ситуації.
Ідеться про враження, які виникають. "Наприклад, представляти американський уряд як параноїдальний. І оголошувати відведення саме тоді, коли в Москві перебуває канцлер Шольц, - каже Кляйн. - Водночас ми досі не бачимо достатніх доказів суттєвого відведення військ, перш за все тих частин, які були перекинути здалека - з Сибіру чи Далекого Сходу. Це було б справжнім сигналом відведення. Насправді ж відводять лише ті війська, які можна знову швидко перекинути назад".
Це військове шоу біля українських кордонів має конкретний вплив на Україну. Через загрозу війну - реальну чи ні - національна авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" за один день втратила страховку та заявила про перекидання її літаків закордон. Український уряд мусив ухвалювати термінове рішення про виділення 17 мільярдів гривень для гарантій безпеки польотів над Україною МАУ та інших авіапервізників.
Проєвропейський шлях України, зазначає Кляйн, Захід - і перш за все Європейський Союз - підтримують економічно. Тому, одна з цілей Путіна у гібридній війні, "уразити українську економіку". Росії, за словами Кляйн, не йдеться в першу чергу про безпековий буфер щодо східноєвропейських членів НАТО. Москва хоче завершити західний курс України. "Гібридна війна створює непевність, яка має налякати інвесторів", - пояснює Кляйн.
А Україна, з економічної точки зору, доволі успішна у своєму прозахідному курсі. Торік торговий баланс тільки між Німеччиною та Україною уже відновився від шоку пандемії COVID-19 2020 року. Нині він знову становить 7,7 мільярда євро. "Складається враження, що Україна може сама себе взяти в руки та виборсатися власними силами", - казав глава Німецько-української торгової палати Александер Маркус на початку цього тижня. А щодо гібридної війни Путіна він додав, що вона не матиме результату. Він бачить у країні, перш за все, молодь, яка хоче щось створювати.
Саме дух проєвропейської революції на Майдані вісім років тому приваблює в Україні інвесторів. Тоді багато її учасників були школярами чи студентами - нині багато з них засновники стартапів та підприємств. Одна оглядачка написала днями у Twitter, що чує від збуджених репортерів, які думали про війну, а вражені "кількістю хіпстерів" у Києві.
З цього погляду зрозуміло, чому саме зараз Путін загострює гібридну війну. Прикриваючись питанням про членство України в НАТО, Путін дав зрозуміти, що у Кремлі бачать проєвропейські успіхи України. "Кажуть, що Україну завтра не приймуть. А коли її приймуть? Тоді, коли вона буде готова, - а потім російський президент додає, - але тоді для нас уже буде запізно".
Коротка історія російсько-українського протистояння
Розпад Радянського Союзу і створення СНД
У грудні 1991 року Україна разом із Росією та Білоруссю закріпила розпад СРСР. Москва, очевидно, розраховувала зберегти вплив за допомогою СНД та постачання дешевого газу. Але вийшло інакше. РФ та Білорусь створили союзну державу, Україна дедалі частіше дивилася на Захід. На фото - Леонід Кравчук, Нурсултан Назарбаєв, Борис Єльцин і Станіслав Шушкевич під час офіційного заснування СНД в Алмати.
Коротка історія російсько-українського протистояння
Спадок СРСР та Будапештський меморандум
Україна успадкувала від СРСР майже мільйонну армію та третій у світі ядерний арсенал. Від ракет Київ відмовився, передавши їх Росії в обмін на економічну допомогу та гарантії безпеки (Будапештський меморандум 1994 року). Поки Захід не відповідав Києву взаємністю і не збирався інтегрувати її до своєї структури, реакція РФ виглядала стриманою.
Коротка історія російсько-українського протистояння
Росія визнає кордони України з Кримом
Пострілів не було, якщо не брати до уваги інцидент зі стріляниною у повітря 1992 року, коли сторожовий корабель ЧФ підняв прапор України і пішов із Севастополя до Одеси. Росія перші 10 років була слабка економічно, а чеченські війни забирали ресурси. Розділивши Чорноморський флот і підписавши у 1997 році "Великий договір", РФ визнала кордони України, включаючи Крим. На фото: Севастополь, 1992 рік.
Коротка історія російсько-українського протистояння
Тріщини в радянській дружбі: конфлікт навколо Тузли
Перша велика дипломатична криза між Москвою та Києвом відбулася за президенства Володимира Путіна. Восени 2003 року РФ раптово почала будувати дамбу в Керченській протоці в напрямку українського острова Тузла. Київ сприйняв це як спробу переділу кордонів. Конфлікт було вирішено після особистої зустрічі президентів. Будівництво припинили, але задекларована дружба двох країн отримала перші тріщини.
Коротка історія російсько-українського протистояння
Помаранчева революція
На виборах президента України 2004 року РФ активно підтримала проросійського кандидата Віктора Януковича, але "помаранчева революція" не допустила його перемоги на тлі звинувачень у фальсифікації. Президентом став прозахідний Віктор Ющенко. Його перемога стала відправною точкою до політичних змін у РФ. Вони спрямовані на недопущення того, що в Москві називають "кольоровими революціями".
Коротка історія російсько-українського протистояння
Перекриття газового крану у 2000-х
За часів президентства Ющенка РФ двічі перекривала Україні газовий кран - у 2006 та 2009 роках, що призвело до перебоїв транзитних поставок до Європи. На фото 2009 рік: співробітник "Газпрому" на газовимірювальній станції "Суджа", за 200 метрів від українського кордону, Курська область, РФ.
Коротка історія російсько-українського протистояння
Обіцянки членства у НАТО
Ключова подія сталася у 2008 році. На саміті НАТО в Бухаресті президент США Джордж Буш спробував надати Україні та Грузії План дій з підготовки членства в альянсі (ПДЧ). Путін різко виступив проти, Москва дала зрозуміти, що не визнає повністю незалежність України. У результаті ФРН та Франція заблокували план Буша. Україні та Грузії, було обіцяно членство в НАТО, але без дати.
Коротка історія російсько-українського протистояння
Курс України на Євросоюз
Оскільки швидко просунутися до НАТО не вдалося, Київ взяв курс на економічну інтеграцію з ЄС. Влітку 2013 року, за кілька місяців до можливого підписання угоди про асоціацію з ЄС, РФ почала тиск, майже перекривши на кордоні експорт з України. Уряд Януковича заявив про призупинення підготовки до підписання угоди. Це викликало масові протести в Україні, Янукович у 2014 році втік до Росії.
Коротка історія російсько-українського протистояння
Анексія Криму
У Києві виник вакуум влади, у березні 2014 року Росія анексувала Крим. Це було поворотним моментом, початком неоголошеної війни. На фото: російські військові в Криму (Сімферополь, березень 2014 року).
Коротка історія російсько-українського протистояння
Війна на Донбасі
Одночасно російські та місцеві напіввоєнні структури дали поштовх сепаратизму, були проголошені "народні республіки" в Донецьку та Луганську, якими керували люди, що приїхали з РФ, у формі без розпізнавальних знаків. Київ реагував повільно, чекав на президентські вибори наприкінці травня й лише потім зважився на масштабне застосування сили. На фото: танк бойовиків у Донецьку, 2015 рік.
Коротка історія російсько-українського протистояння
Поява "нормандського формату"
На початку червня 2014 року у Франції на заходах з нагоди 70-х роковин висадки союзників у Нормандії новообраний президент України Петро Порошенко вперше зустрівся з російським колегою Путіним за посередництва лідерів Німеччини та Франції. Так виник "нормандський формат".
Коротка історія російсько-українського протистояння
"Іловайський котел"
Улітку 2014-го українська армія почала тіснити сепаратистів, але наприкінці серпня Росія, як стверджує Київ, масштабно застосувала на Донбасі свою армію. Москва це заперечує. Українські сили зазнали поразки під Іловайськом, що стало піком конфлікту. Активні бойові дії по всій лінії фронту закінчилася підписанням у вересні в Мінську угоди про припинення вогню, яка була швидко порушена.
Коротка історія російсько-українського протистояння
Позиційна війна триває
На початку 2015 року сепаратисти перейшли у широкий наступ. Київ знову звинуватив Москву у застосуванні армії без розпізнавальних знаків, РФ знову все заперечувала. Українські сили зазнали поразки в районі вузлового міста Дебальцеве, яке їм довелося поспіхом залишити. Тоді за посередництва ФРН та Франції було підписано Мінськ-2. Жоден з його пунктів повністю не виконаний.
Коротка історія російсько-українського протистояння
Скупчення військ на кордоні
У 2021 році трапилося нове загострення. Росія двічі скупчує свої війська біля західних кордонів: навесні та восени. Українська та західна розвідки повідомляють про загрозу можливого вторгнення РФ в Україну. Аби розрядити обстановку, на Заході пройшла низка міжнародних переговорів. Однак РФ вимагає гарантій невступу України в НАТО і дає знати, що поки відводити війська вона не збирається.