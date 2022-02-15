Росія зажадала від США виведення військ зі Східної Європи

Росія вимагає вивести війська США зі Східної Європи та Прибалтики. Така позиція міститься у письмовій відповіді Москви Вашингтону "за пропозиціями у сфері безпеки", переданої у четвер, 17 лютого, послу США в РФ Джону Саллівану. "Наполягаємо на виведенні всіх збройних сил та озброєнь США, розміщених у ЦСЄ, ПСЄ та Прибалтиці. Переконані, що національних потенціалів у цих зонах цілком достатньо", - зазначається у документі, який цитує агенція "Інтерфакс".

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У Москві заявляють, що США не дали конструктивної відповіді на пропозиції Росії щодо питань безпеки. Особливо щодо положень, які мають для РФ "принципове значення". "Ідеться про відмову від подальшого розширення НАТО, про відкликання "бухарестської формули" про те, що "Україна та Грузія стануть членами НАТО", і про відмову від створення військових баз на території держав, які раніше входили до СРСР і не є членами Альянсу, включаючи використання їхньої інфраструктури для ведення будь-якої військової діяльності, а також повернення військових потенціалів, у тому числі ударних, та інфраструктури НАТО станом на 1997 рік", - наголошується в листі.

У документі також зазначається, що у разі відсутності у США готовності домовлятися "Москва може вдатися до заходів військово-технічного характеру".

Як заявив агенції "Інтерфакс" заступник голови комітету Держдуми РФ з оборони Юрій Швиткін, "військово-технічною відповіддю РФ" може стати розміщення російських військових баз та контингенту в "країнах Латинської Америки, у тому числі у Венесуелі", а також розміщення гіперзвукової зброї на різних напрямках.