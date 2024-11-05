Спецслужби США: Втручання у вибори досі є метою Росії

Кремль лише посилює спроби втручання у виборчу кампанію в США, констатують спецслужби США. Росія є найактивнішою загрозою, наголошують вони.

Напередодні президентських виборів у США американські спецслужби застерегли про загрозу російського втручання в день голосування і в наступні тижні. "Росія є найактивнішою загрозою. Пов'язані з Росією агенти впливу продукують відео та фейкові статті, щоб підірвати легітимність виборів, налякати виборців і створити враження, ніби американці готові вдатися до насильства через свої політичні вподобання", - ідеться у спільній заяві спецслужб США , оприлюдненій у понеділок, 4 листопада.

Американська розвідспільнота побоюється, що ці дії лише посиляться в день голосування і найближчими тижнями, і що цей наратив буде особливо сильно проштовхуватися в так званих "хитких" штатах. На думку спецслужб, загроза втручання у вибори в США походить і від Ірану.

Побоювання стосовно загрози насильства в США

У США в умовах украй емоційного передвиборчого клімату багато американців побоюються, що вибори президента супроводжуватимуться заворушеннями та іншими актами насильства. Суспільний розкол лише підігрівається фейковими новинами, радикальними коментарями та ненависницькими відеороликами в соціальних мережах.

Президента РФ Володимира Путіна і пов'язані з ним російські угруповання вже багато років звинувачують у маніпулятивній тактиці з метою вплинути на вибори в США. Для Росії вибори президента США 5 листопада мають украй важливе значення, адже не виключено, що у разі перемоги республіканця Дональда Трампа Україна, яка обороняється від російської агресії, може втратити військову допомогу з боку свого найважливішого союзника - Сполучених Штатів.

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Нині за пост президента США борються кандидатка від Демократичної партії віцепрезидентка Камала Гарріс і республіканець - експрезидент Дональд Трамп.