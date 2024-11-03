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Гарріс і Трамп ведуть напружену боротьбу за хиткі штати

Дмитро Шварц
3 листопада 2024 р.

Кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс і республіканець Дональд Трамп за два дні до президентських виборів борються за голоси виборців у ключових штатах. Соцопитування не показують явного фаворита.

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Дональд Трамп та Камала Гарріс
Ні Трамп, ні Гарріс нині не мають суттєвої переваги в опитуваннях. Хто стане президентом США - залишається інтригоюФото: AP/picture alliance

Кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс і республіканець Дональд Трамп залишаються в напруженій боротьбі в семи штатах США за два дні до президентських виборів, свідчить соціологічне опитування  New York Times/Siena College.

Як показало дослідження, віцепрезидентка США Гарріс має незначну перевагу в Неваді, Північній Кароліні та Вісконсині, а колишній президент США Трамп трохи випереджає Гарріс в Арізоні, цитує Reuters. Згідно з опитуванням, в якому з 24 жовтня по 2 листопада було опитано 7 879 потенційних виборців у цих семи штатах, вони ведуть жорстку боротьбу в Мічигані, Джорджії та Пенсильванії.

У всіх семи штатах, що коливаються, результати опитування були в межах 3,5 відсотка похибки.

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Нічийний результат у Пенсильванії свідчить про те, що Трамп набирає обертів у штаті, де Гарріс випереджала його на чотири відсоткові пункти за всіма попередніми опитуваннями The New York Times, пише видання.

Як очікується, у неділю Трамп має з'явитися у рамках передвиборчої агітації в Пенсильванії, Північній Кароліні та Джорджії, а Гарріс проводитиме кампанію в Мічигані.

Хиткі штати визначать нового президента США  

Тоді як у більшості штатів  США зазвичай на кожних виборах стабільно перемагають кандидати від однієї й тієї ж партії, у так званих хитких штатах виграти вибори можуть представники як демократів, так і республіканців. Наразі таких штатів сім із 50 - Аризона (11 виборників), Джорджія (16), Мічиган (15), Невада (6), Північна Кароліна (16), Пенсильванія (19) та Вісконсин (10).
  
На відміну від більшості американських виборів, президента і віцепрезидента у США обирає колегія виборників, а не безпосередньо виборці шляхом прямого всенародного голосування. Для перемоги потрібно набрати щонайменше 270 голосів виборників.

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