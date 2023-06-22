Шольц закликав підвищувати боєздатність ЗСУ

Канцлер ФРН висловився за масштабні гарантії безпеки України з боку НАТО. Він знову пообіцяв, що Німеччина допомагатиме Україні у відбитті російської агресії стільки, скільки буде потрібно.

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) учергове пообіцяв Україні необмежену за часом підтримку у протидії російській агресії. "Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми твердо стоїмо на боці України", - заявив він, виступаючи з урядовою заявою в німецькому Бундестазі в четвер, 22 червня.

Напередодні липневого саміту НАТО у Вільнюсі Шольц закликав надати Україні масштабні гарантії безпеки з боку НАТО. "Абсолютним пріоритетом є підвищення боєздатності України. НАТО паралельно співпрацює з Євросоюзом і країнами Великої сімки (G7) для розробки ефективних і довгострокових гарантій безпеки", - повідомив він.

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Шольц нагадав, що Німеччина вже надала Україні цивільну і військову допомогу на суму в 16,8 мільярда євро. Він пообіцяв, що Берлін і надалі постачатиме Києву бронемашини, системи ППО, артилерію і боєприпаси - саме те, що Україна, за його словами, найбільше потребує під час свого нинішнього контрнаступу для звільнення окупованих РФ територій.

Шольц: Час для членства України в НАТО ще не настав

За словами канцлера, союзники переслідують дві мети - послідовно надавати військову допомогу Україні, надаючи їй, зокрема, сучасні західні озброєння, і паралельно посилювати економічну витривалість України в її оборонній боротьбі проти російської агресії. "Наша тісно узгоджена практична і конкретна підтримка, як і досі, має вирішальне, життєво важливе значення для України", - підкреслив він.

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Водночас Шольц наголосив, що до закінчення війни про вступ України до НАТО мови бути не може. "Україна і сама розуміє, що її прагнення до вступу в НАТО зараз не має жодних шансів. Український уряд сам усвідомив, що поки Росія веде війну проти України, про вступ до НАТО не може бути й мови", - сказав він.

Зміцнення обороноздатності Німеччини

У своїй урядовій заяві Олаф Шольц підкреслив рішучість уряду ФРН захищати Німеччину і Європу. "Ми робимо все, що необхідно для захисту безпеки нашої країни від будь-якої загрози", - сказав він, зазначивши, що Німеччина в рамках НАТО має намір особливо сильно дбати про безпеку східноєвропейських країн Північноатлантичного альянсу. Шольц також висловив задоволення прогресом у справі запланованого створення загальноєвропейської системи ППО.

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Констатувавши факт "кардинальної зміни ситуації з безпекою в Європі", Шольц пообіцяв масштабно і стало посилювати збройні сили країни - Бундесвер, який, за його словами, має стати "гарантом неядерної оборони в Європі". Він пообіцяв, що з 2024 року Німеччина виконуватиме припис НАТО про виділення на оборону щонайменше двох відсотків свого валового внутрішнього продукту (ВВП).

"Уряд докладає зусиль до того, щоб Бундесвер, нарешті, отримав ту техніку, якої він потребує", - наголосив Шольц, зазначивши, що цьому сприяє і створений незабаром після початку війни Росії проти України спеціальний фонд для закупівлі озброєнь на суму в 100 мільярдів євро.