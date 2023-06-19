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Шольц: Німеччина готова до тривалої війни в Україні

Ігор Бурдига
2 год. тому

Після переговорів з генсеком НАТО канцлер ФРН заявив, що готовий до тривалої війни в Україні. Столтенберг застеріг від "замороження конфлікту" в обмін на припинення війни.

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Єнс Столтенберг і Олаф Шольц у Берліні
Єнс Столтенберг і Олаф Шольц у БерлініФото: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив у понеділок, 19 червня, що ФРН готова до того, що війна в Україні може тривати ще деякий час.

"Ми готуємося до цього і, виходячи з цього, коригуємо нашу політику", - зазначив він на спільній пресконференції з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнсом Столтенбергом у Берліні.

Шольц укотре запевнив, що "Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно".

Столтенберг застерігає від "замороженого конфлікту"

Своє чергою Столтенберг застеріг від "замороження конфлікту" в Україні в обмін на припинення війни. "Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася, але справедливий мир не може означати заморожування конфлікту та прийняття угоди, продиктованої Росією", - цитує його агентство Reuters.

Основу для сильної переговорної позиції з Росією він вбачає в успішному контрнаступі України. "Чим більше землі українці зможуть звільнити, тим сильнішими вони будуть за столом переговорів", - передає dpa.

Генсек НАТО знову підтвердив, що під час липневого саміту Альянсу у Вільнюсі країни-члени не будуть готові обговорювати офіційне запрошення України, проте обговорять шляхи її наближення до повноцінного членства.

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