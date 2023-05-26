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Канцлер Німеччини Олаф Шольц
Канцлер Німеччини Олаф ШольцФото: Matthias Schrader/AP Photo/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Шольц: Ми готові захищати кожен сантиметр території НАТО

Аліна Коломієць
34 хв. тому

Ситуація з безпекою на східному флангу НАТО залишається такою, що викликає занепокоєння, констатував глава уряду ФРН під час першого офіційного візиту до Таллінна.

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Під час візиту до Таллінна канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) запевнив партнерів по НАТО Естонію, Литву та Латвію у захисті їх з боку ФРН у разі зовнішньої агресії. "Ми готові захищати кожен квадратний сантиметр території НАТО від нападів", - наголосив Шольц у п'ятницю, 26 травня, після зустрічі з прем'єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас, очільником кабінету Латвії Кріш'янісом Каріньшем, а також з главою уряду Литви Інгрідою Шимоніте. 

За словами Шольца, президент РФ Володимир Путін, здійснивши напад на Україну, хотів "розколоти Європу", але помилився у розрахунках і "зміцнив нашу єдність". Він хотів послабити НАТО, але "досяг зворотного", додав канцлер ФРН. Під час виступу перед журналістами Шольц пообіцяв подальше посилення західних санкцій щодо Росії та боротьбу зі спробами обійти їх.

Посилення захисту партнерів - підвищення рівня безпеки Альянсу

"Ситуація з безпекою тут, у Балтії, на східному фланзі НАТО залишається такою, що викликає занепокоєння", - констатував Шольц. Він наголосив, що частини прикомандированої німецької бойової бригади будуть знову направлені до Литви для проведення навчань у найближчі тижні.  "Посиленням захисту наших партнерів ми підвищуємо рівень безпеки усього Альянсу, а тим самим і Європи", - додав Шольц. 

Нагадаємо, у червні 2022 року Шольц наголосив, що підтримує формування "надійної бойової бригади" для захисту східного флангу НАТО. Після цього ФРН направила свої підрозділи до країн Балтії. Так, німецькі ВПС, дислоковані на північному заході Естонії, спільно з британцями охороняють повітряний простір над балтійськими країнами. Німеччина також восени 2022 року пообіцяла взяти на себе командування бригадою у Литві.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Шольц: Ми готові захищати кожен сантиметр території НАТО

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