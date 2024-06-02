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Шольц - Путіну: Захищатимемо "кожен дюйм" НАТО

Олександр Куницький
2 червня 2024 р.

НАТО посилило східні кордони через загрозу з боку Росії, тому Кремлю має бути зрозуміло, що Альянс буде готовий захистити себе, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц
Олаф ШольцФото: Gints Ivuskans/AFP

Росія має розуміти, що Північноатлантичний альянс (НАТО) буде готовий захистити себе в разі необхідності, заявив у неділю, 2 червня, канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz).

"Оскільки загроза з боку Росії зберігатиметься, ми і інші члени Альянсу вирішили торік розгорнути додаткові підрозділи в країнах Балтії і в майбутньому розмістити там на постійній основі цілу бригаду. Цей поворот у політиці безпеки необхідний для того, щоб показати Росії: ми готові захищати кожен квадратний дюйм території НАТО від нападів", - сказав Шольц, виступаючи на Східнонімецькому економічному форумі.

За його словами, Німеччина відіграє провідну роль у присутності НАТО в країнах Балтії на кордоні з Росією, і балтійські країни можуть повністю покладатися на союзників, які стануть на їхній захист у разі нападу РФ. "Це послання для нас. Але це також послання і для Росії. Тому що достовірність цієї обіцянки, звичайно, є частиною російських розрахунків", - цитує канцлера агенція Reuters.

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Погрози Путіна

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг неодноразово закликав союзників зняти обмеження на використання зброї, яку ті поставляють Україні, для ударів по російській території.

У відповідь на це, ще до пом'якшення ними умов для України, президент РФ Путін пригрозив "серйозними наслідками", насамперед - європейським країнам. 

Столтенберг відкинув погрози Путіна, заявивши, що Альянс чув їх уже багато разів, і що самооборона не є ескалацією.

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