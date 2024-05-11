Шольц: Працевлаштованим українцям у ФРН нічого не загрожує

Українці з посвідкою на проживання та роботою зможуть залишатися в Німеччині, заявив канцлер Олаф Шольц. Також він закликав українців у ФРН працевлаштовуватися.

Українці з посвідкою на проживання та роботою зможуть залишатися в Німеччині, навіть попри прагнення української держави повертати громадян, які проживають за кордоном, для участі у війні проти Росії. Як передає Reuters, про це у суботу, 11 травня, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) під час виступу на заході групи газет RND.

"Правова ситуація така, що проживання тут не ставиться під сумнів. Працевлаштування також веде до безпеки проживання", - сказав він.

Канцлер закликав українців працювати

Як передає агенція dpa, канцлер також закликав українців у Німеччині працевлаштовуватися. "Ми сподіваємося, що ті, хто приїхав з України, щойно вони матимуть змогу працювати, будуть працювати. Варто сказати, що багато хто вже це робить, але є ще кілька сотень тисяч тих, хто терміново потрібен на ринку праці", - сказав він.

Читайте також: Депутат ХДС пропонує допомогти Україні повертати чоловіків з ФРН

Призупинення надання консульських послуг військовозобов'язаним

23 квітня міністерство закордонних справ України вирішило тимчасово призупинити надання в українських дипломатичних установах послуг чоловікам, котрі за віком підпадають під дію закону про мобілізацію. Згідно з оновленими правилами уряду, паспорти чоловікам призовного віку можуть оформлятися лише всередині України, а не в іноземних дипломатичних установах. Це означає, що чоловіки віком від 18 до 59 років, які проживають за кордоном, наразі не зможуть продовжити паспорти, термін дії яких закінчується, або отримати нові.

Читайте також: Не хочуть вертатися: українські чоловіки у Німеччині не вражені обмеженням консульських послуг

Представник берлінського сенату, тобто уряду Берліну, заявив, що надання або продовження українським біженцям тимчасової посвідки на проживання в Німеччині не передбачає неодмінної наявності в них чинного паспорта. Головне, щоб у німецької влади була бодай яка-небудь можливість встановити особу.

Читайте також: Що буде з українськими чоловіками у Німеччині?



