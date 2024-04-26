Польща продовжить тимчасовий захист українців без паспортів

За словами глави МВС, країна продовжуватиме дію документів для перебування у Польщі тим українцям, в яких мине термін придатності паспортів.

Українським біженцям продовжать тимчасовий захист у Польщі й не передаватимуть їх дані Україні. Про це в ефірі TVN24 заявив голова міністерства внутрішніх справ Польщі Марчін Кєрвінський у четвер, 25 квітня.

"Ми знайдемо спосіб, щоб розв'язати цю проблему. Нам треба діяти мудро й раціонально. Всі речі, які стосуються українців у Польщі, прописані в законах. Ми продовжимо захист для українських біженців, який поки що діє лише до 30 червня. Ті, хто не матимуть паспортів, будуть підлягати тимчасовому захисту", - запевнив міністр.

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За його словами, Польща буде забезпечувати дотримання прав біженців з України і нікому не передасть їхніх приватних даних, зокрема Києву. Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна може допомогти Україні повернути військовозобов’язаних додому.

"Я не здивований, що українська влада робить усе, щоб закликати громадян йти на фронт. У цих громадян є обов'язки перед державою", - казав глава польського міноборони.

Нагадаємо, у зв'язку з законом про мобілізацію міністерство закордонних справ України тимчасово призупинило надання консульських послуг чоловікам, котрі за віком підпадають під дію закону про мобілізацію. Виняток становлять послуги з оформлення документів для повернення в Україну. Також в українському уряді вирішили, що видавати паспорт громадянина України чи закордонний паспорт українським чоловікам будуть лише на території України.

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Українські біженці у ФРН: повертатися не можна залишатися? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video