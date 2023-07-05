Шольц пообіцяв Румунії підтримку у прийнятті до Шенгену

Німеччина безперервно обговорює в ЄС можливість приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенського простору, заявив канцлер ФРН. Олаф Шольц зазначив, що "значні зусилля" Бухареста повинні бути "гідно оцінені".

Німеччина підтримає Румунію у її прагненні стати повноправним членом Шенгенської зони "вже цього року", заявив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) у вівторок, 4 липня, після зустрічі з прем'єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку у Берліні.

За словами канцлера, якого цитує агенція AFP, "великі зусилля", які робить країна в цьому напрямі, повинні бути "гідно оцінені". Німеччина "безперервно" обговорює можливість приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенського простору зі "скептично налаштованими друзями в Європейському Союзі", зазначив Шольц.

Своєю чергою Марчел Чолаку заявив, що Німеччина показала себе "справжнім другом Румунії". Він наголосив, що "невиправдана блокада" вступу його країни до Шенгену підриває європейську єдність.

Побоювання щодо мігрантів

У листопаді 2022 року Єврокомісія закликала Раду ЄС прийняти до Шенгенської угоди Болгарію, Румунію та Хорватію, оскільки вони виконали всі умови для приєднання. Однак на засіданні Ради ЄС у грудні заявки Румунії та Болгарії були відхилені голосами Австрії та Нідерландів. Рада схвалила лише вступ Хорватії.

Тоді Австрія заявила, що дедалі більше людей перетинають її кордони без дозволу через Балканський регіон. На думку австрійських чиновників, скасування перевірок на внутрішньому кордоні може зробити Болгарію та Румунію головними маршрутами для шукачів притулку в ЄС.

ФРН закликає готуватися до довгострокової підтримки України

Говорячи про військову ситуацію в Україні, Шольц сказав, що Німеччина воліла б, "щоб Україна досягла успіху, і щоб це сталося швидко". Однак він закликав союзників Києва ухвалити рішення, які дозволять надавати військову допомогу країні "протягом кількох років", якщо це буде необхідно. Чолаку також зазначив, що конфлікт із Росією буде, "на жаль, довгостроковим".

Щодо можливого вступу Києва до НАТО Шольц зазначив, що точаться дискусії про "подальший розвиток робочих відносин" між Північноатлантичним альянсом та Україною. Однак, за словами канцлера, зрозуміло, що ніхто не може стати членом Альянсу "під час війни" чи у разі "відкритих прикордонних конфліктів".

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