  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Звільнені території України
Енергетична криза
Столиця Хорватії Загреб
Столиця Хорватії ЗагребФото: PIXSELL/picture alliance
ПолітикаЄвропа

ЄК закликала прийняти ще три країни до Шенгену

Сергій Ромашенко | Анастасія Шепелева
24 хв. тому

Хорватія, Румунія та Болгарія зробили значний внесок у нормальне функціонування Шенгенської зони, зазначив регулятор.

https://p.dw.com/p/4Jcqq

Єврокомісія (ЄК) закликала Раду ЄС прийняти до Шенгенської угоди Болгарію, Румунію та Хорватію, оскільки ці країни успішно виконали всі умови для приєднання до безвізового простору, йдеться у пресрелізі, оприлюдненому на сайті регулятора в середу, 16 листопада.

"Протягом багатьох років ці держави робили значний внесок у нормальне функціонування Шенгенської зони. Хоча Болгарія, Румунія та Хорватія вже частково пов'язані з шенгенськими правилами, внутрішній прикордонний контроль із країнами шенгену все ще існує, і вони не користуються всіма перевагами членства. Тому вимогою щодо цих країн є визнання їх частиною Шенгенської зони", - йдеться в документі.

ЄК: Розширення переліку країн-членів Шенгену зробить Європу безпечнішою

Як вказується в пресрелізі ЄК, у Болгарії та Румунії створили системи управління кордонами з ефективним прикордонним контролем і систематичними прикордонними перевірками. В обох державах також налагодили роботу структур, які дотримуються принципу "невидворення". Водночас у Хорватії розробили незалежний механізм моніторингу за дотриманням прав людини під час проведення прикордонних операцій за участю мігрантів та людей, які шукають притулку.

8 грудня Рада юстиції та внутрішніх справ голосуватиме за повну участь Болгарії, Румунії та Хорватії в Шенгенській зоні без внутрішнього прикордонного контролю.

На думку ЄК, розширення переліку країн-членів Шенгену зробить Європу безпечнішою завдяки посиленому захисту спільних зовнішніх кордонів та ефективній співпраці правоохоронних органів. Відсутність контролю на прикордонних пунктах полегшить контакти між людьми, а Європа стане привабливішою як найбільша у світі територія без внутрішнього прикордонного контролю, йдеться у пресрелізі регулятора.

Читайте також: Коментар: Росіянам - жодних Шенгенських туристичних віз під час війни!

Візи в ЄС росіянам більше не видаватимуть?

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

На місці вибуху в Польщі 15 листопада

Білий дім покладає відповідальність за вибух у Польщі на РФ

Конфлікти31 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Поліція Польщі досліджує обставини падіння ракети у селищі Пшеводув

Що в Україні кажуть про смертоносну ракету в Польщі

Що в Україні кажуть про смертоносну ракету в Польщі

Політика3 год. тому
Вогнеборець на місці падіння малайзійського літака рейсу MH17

Вирок у справі MH17: найважливіше про судовий процес

Вирок у справі MH17: найважливіше про судовий процес

Закон і право7 год. тому
Крістіне Ламбрехт під час консультацій у Брюсселі, 15 листопада 2022

EUMAM - нова місія ЄС з підготовки українських військових

EUMAM - нова місія ЄС з підготовки українських військових

Конфлікти15 листопада 2022 р.
Журналісти в Україні констатують проблеми з доступом на деокуповані території

Скандал з акредитаціями журналістів у Херсоні не вщухає

Скандал з акредитаціями журналістів у Херсоні не вщухає

Політика15 листопада 2022 р.
На Землі тепер вісім мільйонів жителів

Чи вистачає ресурсів на Землі для восьми мільярдів людей?

Чи вистачає ресурсів на Землі для восьми мільярдів людей?

Суспільство15 листопада 2022 р.
У США відбулися вибори до Конгресу

"Якщо допомога США залишиться такою ж, Україна переможе"

"Якщо допомога США залишиться такою ж, Україна переможе"

Політика15 листопада 2022 р.
На головну сторінку