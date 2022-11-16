ЄК закликала прийняти ще три країни до Шенгену

Єврокомісія (ЄК) закликала Раду ЄС прийняти до Шенгенської угоди Болгарію, Румунію та Хорватію, оскільки ці країни успішно виконали всі умови для приєднання до безвізового простору, йдеться у пресрелізі, оприлюдненому на сайті регулятора в середу, 16 листопада.

"Протягом багатьох років ці держави робили значний внесок у нормальне функціонування Шенгенської зони. Хоча Болгарія, Румунія та Хорватія вже частково пов'язані з шенгенськими правилами, внутрішній прикордонний контроль із країнами шенгену все ще існує, і вони не користуються всіма перевагами членства. Тому вимогою щодо цих країн є визнання їх частиною Шенгенської зони", - йдеться в документі.

ЄК: Розширення переліку країн-членів Шенгену зробить Європу безпечнішою

Як вказується в пресрелізі ЄК, у Болгарії та Румунії створили системи управління кордонами з ефективним прикордонним контролем і систематичними прикордонними перевірками. В обох державах також налагодили роботу структур, які дотримуються принципу "невидворення". Водночас у Хорватії розробили незалежний механізм моніторингу за дотриманням прав людини під час проведення прикордонних операцій за участю мігрантів та людей, які шукають притулку.

8 грудня Рада юстиції та внутрішніх справ голосуватиме за повну участь Болгарії, Румунії та Хорватії в Шенгенській зоні без внутрішнього прикордонного контролю.

На думку ЄК, розширення переліку країн-членів Шенгену зробить Європу безпечнішою завдяки посиленому захисту спільних зовнішніх кордонів та ефективній співпраці правоохоронних органів. Відсутність контролю на прикордонних пунктах полегшить контакти між людьми, а Європа стане привабливішою як найбільша у світі територія без внутрішнього прикордонного контролю, йдеться у пресрелізі регулятора.

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