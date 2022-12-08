Хорватія доєднається до Шенгену з 2023 року

Болгарія і Румунія, які також прагнуть доєднатися до Шенгену, наразі не отримали згоди Ради ЄС. Їхній вступ блокують Австрія і Нідерланди, також проти може виступити Угорщина.

Рада Європейського Союзу у четвер, 8 грудня, погодила включення Хорватії доШенгенської зони. "З 1 січня 2023 року буде скасовано контроль на внутрішніх сухопутних і морських кордонах. Контроль на внутрішніх повітряних кордонах буде скасовано з 26 березня 2023", - повідомляється у Twitter-акаунті чеського головування в Раді ЄС.

Хорватія, яка доєдналася до ЄС в 2013 році, стане 27-ю країною Шенгенської зони. Наразі до неї входять 22 країни Євросоюзу, а також Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія. Водночас міністри внутрішніх справ поки не погодились включити до зони Румунію і Болгарію, які вступили до ЄС раніше за Хорватію - в 2007 році, зауважує AP.

Що заважає Румунії та Болгарії

Минулого місяця Європейська Комісія постановила, що всі три країни-кандидати відповідають технічним критеріям для вступу, і Європейський парламент також проголосував за їхнє входження до Шенгену.

Однак категорично проти включення до зони Румунії і Болгарії виступає Австрія, яка вказує на те, що все більше людей перетинають її кордони без дозволу через Балканський регіон. За словами міністра внутрішніх справ Австрії Ґергарда Карнера (Gerhard Karner), понад 100 тисяч людей в'їхали в Австрію цього року без дозволу. "Система зараз не працює", - цитує його AP.

На думку австрійських чиновників, скасування перевірок на внутрішньому кордоні може зробити Болгарію та Румунію головними маршрутами для шукачів притулку в ЄС. Однак прем’єр-міністр Румунії Ніколає Чуке напередодні зауважив, що його країна "не розташована на міграційних потоках, які викликають побоювання". "Нелегальна міграція є політично дуже чутливою у багатьох країнах-членах, але блокування приєднання Румунії до Шенгену не принесе відповідей, яких Австрія хоче", - зазначив він.

В свою чергу прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте минулого тижня зробив гучний закид на адресу Болгарії, заявивши, що її прикордонники можуть брати хабарі готівкою. У відповідь президент Болгарії Румен Радев написав у Facebook, що троє болгарських прикордонників були вбиті за останні місяці під час охорони зовнішніх кордонів блоку. "Замість європейської солідарності, Болгарія отримує цинізм", - обурився він.

Також блокувати вступ обох країн до Шенгену може Угорщина, яка вже перешкодила ухваленню ЄС рішень з кількох питань, які вимагали одностайності. В основному вона це робить через триваючу суперечку про блокування доступу до європейських фондів через проблеми з корупцією в країні.

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