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Шмигаль зустрівся з Фіцо на Закарпатті

Валерій Сааков
7 жовтня 2024 р.

Під час зустрічі Шмигаля й Фіцо поблизу Ужгорода йтиметься про енергобезпеку, реалізацію "мирного плану" та інфраструктурні проєкти.

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Зустріч Шмигаля та Фіцо в червні 2024 року
Зустріч Шмигаля та Фіцо в червні 2024 рокуФото: PETER LAZAR/EPA

Прем'єр-міністри України й Словаччини Денис Шмигаль і Роберт Фіцо зустрілися зранку понеділка, 7 жовтня, в готельному комплексі поблизу Ужгорода. Під час зустрічі сторони мають обговорити співпрацю у сфері енергетичної безпеки та інфраструктурні проєкти.

Водночас сам Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі, що керівники урядів двох країн обговорюватимуть дорожню карту - підписаного ще під час першої зустрічі плану спільних заходів. На тлі цього Шмигаль наголосив, що "значна частина імпорту електроенергії до України йде зі Словаччини, яка ніколи не відмовляла в допомозі".

"Плануємо порушити питання посилення підтримки мирного плану президента України Володимира Зеленського, підтримки членства України в ЄС, а також розмінування українських територій, гуманітарну підтримку та відновлення України. Продовжуємо тісно співпрацювати у сфері оборонних закупівель", - написав Шмигаль у Telegram.

У пресслужбі словацького уряду так само наголосили, що під час зустрічі сторони обговорюватимуть підтримку так званого "мирного плану" Зеленського, представленого раніше під час саміту в Швейцарії.

Фіцо обіцяє не ставити перешкоди на шляху України до ЄС, але "холодно" ставиться до вступу України в НАТО

Говорячи про майбутню співпрацю між двома країнами, Фіцо пообіцяв підтримувати Україну в питанні євроінтеграції. "Ми не будемо ставити перешкоди до вашого шляху щодо членства України в ЄС. Будуть країни, які будуть проти, щоб Україна швидко стала членом Європейського Союзу. Я кажу це відкрито і чітко. Хочемо надати вам свій досвід вступу. Цей досвід цікавий та цінний", - зазначив Фіцо, якого цитує "Суспільне".

Водночас він визнав, що його уряд "досить холодно" ставиться до членства України в НАТО. Він додав, що словацький уряд підтримує всі мирні плани України, а також підтримує президента Зеленського та його "формулу миру".

"Словаччина зацікавлена у відновленні України та в добросусідських відносинах. Ми розуміємо, що цей мир має бути для вас якісним, стійким. Ви маєте мати безпекові гарантії, і ми це розуміємо. Будемо підтримувати усі ініціативи для досягнення цієї мети", - запевнив словацький прем'єр.

Фіцо висловлювався категорично проти вступу України до НАТО

Нагадаємо, напередодні Фіцо дав інтерв'ю словацькому телебаченню, де категорично виключив будь-яку можливість вступу України в НАТО під час його перебування на чолі словацького уряду, запевнивши, що він блокуватиме такий крок Києва. Свою заяву Фіцо аргументував тим, що, на його думку, вступ України до НАТО може спричинити третю світову війну.

Минулого тижня він висловився також за відновлення відносин з РФ після завершення її агресивної війни проти України.

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