Шмигаль: Щодо Росії вже діє 17 тисяч санкцій

Унаслідок дії санкцій РФ втратила 400 мільярдів доларів, що стало доволі потужним ударом, однак санкційний тиск на країну-агресорку потрібно посилювати, вважає Шмигаль.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив з закликом посилювати санкційний тиск на Росію. Відповідну заяву Шмигаль зробив у вівторок, 27 лютого, під час виступу на засіданні уряду.

За словами Шмигаля, останнім часом санкційні обмеження щодо РФ запровадили або розширили США, ЄС, Великобританія, Канада, Австралія, Нова Зеландія. Ці обмеження поширюються як на цілі сектори російського експорту, так і на імпорт до РФ високотехнологічної продукції, зокрема мікроелектроніки й обладнання.

Читайте також: Нові санкції США проти РФ: до "чорного списку" додадуть 500 осіб і компаній

"Загалом щодо РФ вже діє 17 тисяч індивідуальних та секторальних санкцій. Завдяки цьому ворог втратив 400 мільярдів доларів. Це потужний удар. Але можна і треба зробити ще більше", - наголосив Шмигаль, якого цитує пресслужба Кабміну.

На переконання керівника українського уряду, санкції щодо РФ потрібно розширювати послідовно. "Впровадити санкції щодо "Росатому", відключити від системи SWIFT усі російські та білоруські банки, обмежити імпорт з Росії до ЄС скрапленого газу, золота, залізної руди, титану, алюмінію, міді, нікелю, паладію", - перелічив Шмигаль.

Читайте також: Росія визнала "проблеми" з операціями в китайських банках

Крім того, на думку Шмигаля, Євросоюз має вирішити питання щодо російського аграрного експорту, заборонивши ввезення російської агропродукції в країни блоку.

"Головне - це надійно перекрити усі обхідні шляхи для уникнення санкцій. Менше прибутків Росії - менше ракет і дронів летітиме в Україну, менше втрат на фронті й у тилу, ближче справедливий і сталий мир", - переконаний Шмигаль.

Україна працює з партнерами над конфіскацією активів РФ

Водночас у 2024 році Україна разом з партнерами прагне "напрацювати єдину юридичну рамку для конфіскації російських активів на користь України".

"Це сотні мільярдів євро, не рахуючи згенерованих прибутків. Це те, що потрібно нам прямо зараз для швидкої відбудови та для покриття критичних бюджетних витрат", - наголосив Шмигаль.

Читайте також: Заморожені активи РФ для України: Рада ЄС зробила перший крок