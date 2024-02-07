Росія визнала "проблеми" з операціями в китайських банках

Головний для російських імпортерів банк Китаю Chouzhou Commercial зупинив усі розрахунки з РФ. Навіть відмова від використання SWIFT не вберегла його від ризику санкцій.

Кремль визнав, що російські компанії мають "проблеми" з операціями в китайських банках. Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив у середу, 7 лютого, що уряд РФ "працює" над вирішенням проблеми з урядом КНР.

Напередодні російське видання "Ведомости" написало з посиланням на джерела, що китайський Chouzhou Commercial Bank офіційно повідомив клієнтам минулого тижня про припинення відносин з будь-якими російськими або білоруськими організаціями. Будь-які транзакції припинили не лише міжнародною платіжною системою SWIFT, а й російською СПФС і китайською CIPS.

Причиною називається те, що в звітності, яку від банку можуть зажадати західні контрагенти, відображається кожна фінансова операція, а китайські банки сильно залежать від Заходу та вважають за краще не ризикувати.

Крім того, ще "один з трьох найбільших у Китаї банків" закрив валютні рахунки російських компаній, зберігши при цьому можливість переказувати гроші в юанях. У банку тепер також вимагають підтвердження, що покупець товару не мав контактів з підсанкційними особами та компаніями, і що продукцію не використовуватимуть для потреб військово-промислового комплексу (ВПК) РФ і не поставлятимуть в окупований Крим.

Частина платежів у юанях зараз ще проходить в Bank of China у Шеньчжені, але ця філія вже не відкриває нових рахунків навіть для китайських компаній, засновник або директор яких має громадянство РФ. Також припинили платежі системи PingPong і Xtransfer.

Нагадаємо, наприкінці грудня президент США Джо Байден підписав указ, який допускає введення санкцій щодо іноземних фінансових інституцій, якщо вони проводять операції в інтересах оборонно-промислового комплексу (ОПК) Росії, підтримуючи таким чином агресію проти України. Під рестрикції можуть потрапити фінансові інституції, які здійснили "значні транзакції в інтересах або від імені будь-якої особи", внесеної до санкційних списків США за діяльність в інтересах російського ОПК, або сприяли здійсненню таких угод.

Внаслідок цього державні банки Китаю посилили обмеження на фінансування російських клієнтів після того, як США пообіцяли запроваджувати вторинні санкції щодо закордонних фінансових компаній, які допомагають РФ у війні проти України. За даними Bloomberg, принаймні два китайські банки в січні розпочали перевірку свого бізнесу в Росії, маючи наміри розірвати зв'язки з клієнтами, які перебувають у санкційних списках, і припинити надавати будь-які фінансові послуги військовому сектору РФ незалежно від валюти та місця проведення транзакцій.

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